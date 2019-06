Heinolassa edelleen syytä välttää jäteautokasan palon savulle altistumista

Päijät-Hämeen Heinolassa on edelleen syytä välttää palosavulle altistumista Myllyojan asuinalueen seudulla, kertoi päivystävä palomestari STT:lle kello 7.30. Hätäkeskuslaitos antoi alueelle aamukolmen jälkeen vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä pysymään sisätiloissa sekä sulkemaan asuntojen ilmanvaihto terveydelle haitallisen savun vuoksi.

Savua syntyy Kuusakosken kierrätyskeskuksessa palavasta jäteautokasasta. Halkaisijaltaan noin 30 metrin kasaan on kerätty kierrätykseen meneviä autoja, joiden materiaalit erotellaan.

– Tulipalo on loppuvaiheessaan, mutta savua muodostuu edelleen. Tuuli painaa savua nyt entistä enemmän Myllyojan suuntaan. Savunmuodostus päättyy arviolta puoliltapäivin, sanoi palomestari Mika Tervola aamuseitsemän jälkeen.

Palon vuoksi ei ole Tervolan mukaan tarvinnut evakuoida asukkaita kodeistaan. Palo ei myöskään ole johtanut liikennekatkoksiin lähellä kulkevalla Vanhalla Heinolantiellä.

Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen kello kahden jälkeen aamulla. Tulen syttymissyy ei ole palomestarin mukaan toistaiseksi selvillä.

STT