Turun Topinojalla roihuaa rajusti savuttava jätekasa, poliisi kehottaa välttämään aluetta – drone-lennättäjä poistettiin paikalta

Turun Topinojan alueella roihuaa tulipalo, kertoo Länsi-Suomen poliisi Twitterissä. Poliisi kehottaa erityisesti autoilijoita välttämään aluetta, jotta pelastuslaitoksella olisi tilaa operoida alueella.

Poliisi kertoo myös poistaneensa paikalta dronen eli lennokin lennättäjän, jonka katsottiin häirinneen sammutustöitä. Paloalue on lähellä Turun lentoasemaa, ja viranomaisilla on palopaikalla omaa lentotoimintaa. Poliisin mukaan alueella on tehty havaintoja useammastakin kamerakopterista, ja drone-lennättäjät on määrätty ohjaamaan laitteensa välittömästi laskuun.

Sammutustöiden ja turvallisuuden vuoksi poliisi on eristänyt aluetta. Liikenne alueelle on katkaistu Ravurinkadulta, Riimukadulta ja Silakadulta.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta maastopalosta puoli kymmenen jälkeen aamulla. Paikalle on lähetetty useita pelastuslaitoksen yksiköistä. Pelastuslaitoksen mukaan paikalla palaa jätekasa. Alueella sijaitsee Topinojan jätekeskus.

Turun Sanomien mukaan palo riehuu Orikedon-Metsämäen teollisuusalueella. Lehteen yhteyttä ottaneiden silminnäkijöiden mukaan tulipalo savuttaa voimakkaasti ja sen synnyttämä savupatsas näkyy kaupungissa kauaksi.

STT