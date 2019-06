Joka 4. alaikäinen on mielenterveysomainen – aikuisen sairastuessa lapsen näkökulma voi unohtua

Tunnetaitoleirin fiilismittari osoittaa enimmäkseen tyytyväisyyttä. Pari leiriläistä tuntee olevansa iloisella mielellä ja yksi pohtivalla. Vihaa tai surua ei tänään tunne kukaan.

Tunnetaitoja on työstetty tällä viikolla Salossa leirillä, jonka osallistujat ovat 10–12-vuotiaita. Näkökulmana on lapsi mielenterveysomaisena, sillä joka neljäs alaikäinen lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma.

Leirin järjestävät Linkki-toiminta, Salon kaupunki ja FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry.

FinFamin omaistyön koordinaattori Johanna Sydänoja myöntää, että aikuisen sairastuminen koskee isoa joukkoa alaikäisiä.

– On ruvettu paremmin ymmärtämään, miten lapsi käsittelee aikuisen sairastumista, mutta edelleen lapsen näkökulma tilanteessa saattaa jäädä huomiotta. Monen aikuisenkin on vaikea nimetä tunteita, joita sairastuminen herättää ja lapselle se on vielä vaikeampaa, Sydänoja sanoo.

Ongelmat siirtyvät sukupolvelta toiselle, sillä 60 prosenttia masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu alle 25-vuotiaana.

– Kun yksi sairastaa, tunnetilat tarttuvat lapsiin. Lapsi ei pysty sanomaan, että on paha olla, siksi aikuisen pitäisi pysähtyä lapsen äärelle, Salon seudun Linkki-koordinaattori Jenna Leiko-Koskinen toteaa.

Leirillä tunteita on tutkailtu leikkimällä, rentoutumalla ja tehtäviä tehden. Minkä värisiä tunteet ovat? Missä ne tuntuvat ja milloin ne tuntuvat? Läheiset luupissa -tehtävässä on pohdittu läheisten ihmisten suhdetta itseensä.

Lapset ovat kokeneet leirin monella tavalla.

– Tylsää!

– Parhaita kaikki!

Seinällä on lehtikuvista koottuja karttoja, joissa on muun muassa iloa, vihaa, mustasukkaisuutta ja totisuutta.

– Tunteita koetaan hyvin eri tavalla. Joillekin pysähtyminen ja asioiden miettiminen on tosi vaikeaa. Tarvitaan hetki itsensä kanssa olemiseen ja rauhoittumiseen, Jenna Leiko-Koskinen sanoo.

Hän tietää, että moni stressaa yläkouluun menoa. Paineita luovat ainakin sosiaalinen media ja kaverit.

– Liian pientä murhetta ei ole. Avun saaminen ja hakeminen on aina ok ja Salossa apua on tarjolla hyvin.

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n järjestämä, 10–18-vuotiaille ja heidän läheisilleen tarkoitettua Linkki-toimintaa on vuoden alusta ollut tarjolla salolaisille arkipäivisin. Yksinkertaisimmillaan apua voi hakea soittamalla Leiko-Koskiselle.

– Entistä enemmän toivon vanhempien hakevan apua perheelleen. Arjen saa toimivaksi, kun vanhempien ja lasten välillä on yhteys.

Oman lapsen muuttuminen murrosiässä on monelle vanhemmalle kova paikka. Kun he eivät pääse mukaan muutokseen, se saattaa jopa hävettää.

– Some-jutut voivat tuntua aikuisista tyhjänpäiväisiltä, mutta ne ovat nuorille tärkeitä ja niistä täytyy olla kiinnostuneita, vakuuttaa Leiko-Koskinen, joka on juuri oppinut leiriläisiltä TikTok-sovelluksen käytön.

Syksyllä

tarjolla

uusia

ryhmiä

-tunnetaitovertaisryhmä on kehitetty 10–12-vuotiaille tunteiden tunnistamista ja ymmärtämistä varten.

Menetelmää ruvetaan hyödyntämään Salossa syksystä laajemmin niin, että kahdessa alakoulussa alkaa oma tunnetaitoryhmä.

Ilmaista Fiilixissä-ohjaajakoulutusta oli tarjolla keväällä Salossa ja sitä järjestetään syksyllä ainakin kaksi kertaa.

Linkki-toiminnan Evästä vanhemmuuteen -illat jatkuvat syksyllä erilaisilla teemoilla.

FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry aloittaa syksyllä uudet vanhempainryhmät sekä Salossa että Somerolla.

Vertaistukiryhmät on tarkoitettu vanhemmille, joita huolestuttaa oman lapsen tai nuoren tilanne esimerkiksi siksi, että hänellä on mielenterveyden ongelmia, päihteiden käyttöä, vaikeuksia elämänhallinnassa tai huolta herättävää käyttäytymistä.