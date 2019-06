Joka kymmenes Airbnb-vuokraaja käärii yli kymppitonnin tuotot, mutta verotus on omantunnon asia – vuokrabisneksessä on useita porsaanreikiä

Airbnb-vuokrauksen suosio on tuonut majoitusalalle uudenlaista ammattimaistuvaa majoitustoimintaa.

Verohallinnon STT:lle keräämistä tiedoista selviää, että noin joka kymmenes Airbnb:n tai muun alustatalousyrityksen vuokranantaja tienaa yli 10 000 euron vuokratuotot vuodessa. Verohallinnon ylitarkastaja Timo Puiron mukaan heitä on koko ajan enemmän.

– Voi sanoa, että suhteellisen harva pääsee ammattimaisiin tuloihin, mutta heidän määränsä on kasvanut joka vuosi, Puiro sanoo.

Airbnb on matkailijoiden suosima sivusto, jossa kuka tahansa voi ilmoittaa vaikkapa oman asuntonsa lyhytaikaisesti vuokrattavaksi. Toimintaa kutsutaan jakamistaloudeksi.

Ammattimainen mutta epävirallinen majoitustoiminta huolestuttaa Matkailu- ja ravintola-alan elinkeinojärjestö MaRaa.

Toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan Airbnb:n ammattimaiset majoittajat toimivat eri säännöillä kuin majoitusalan yritykset. Lapin mukaan tämä on jo johtanut epäreiluun kilpailutilanteeseen.

– Siinä ei ole mitään ongelmaa, että paikalliset muuttavat viikoksi kesämökilleen ja vuokraavat asuntonsa festarivieraiden käyttöön. Mutta silloin, kun toiminnasta tulee ammattimaista, se ei ole enää jakamistaloutta.

Rovaniemi maan Airbnb-kakkonen

Helsingin kaupungin elinkeino-osaston erikoistutkija Pekka Mustonen arvioi, että Airbnb:n suosio pääkaupungissa on vakiintunut.

Helsingissä Airbnb:n osuus on noin viidennes koko majoituskapasiteetista. Airbnb:llä ja muilla vastaavilla alustoilla oli alkuvuonna tarjolla yli 2 000 kohdetta Helsingissä. Luvut ovat suuntaa antavia, ja ne ovat peräisin AirDNA-analytiikkayhtiön alustatalousyrityksien sivuilta poimimista tiedoista.

Mustosen mielestä osuus on merkittävä, mutta hän arvioi, että Airbnb pikemminkin tuo virettä pääkaupungin majoitusmarkkinoille kuin haittaa niitä.

– Helsingin hotellien käyttöaste on todella korkea koko ajan, joten ainakaan tilastojen näkökulmasta ei voi mieltää, että Airbnb olisi vaikuttanut hotellien elinvoimaan. Ainakin Helsingissä tilanne on näin, mutta muualla Suomessa se voi olla erilainen.

Kenties hieman yllättäen Rovaniemi on Suomen toiseksi suurin Airbnb-kaupunki, jos katsotaan tarjolla olevien kohteiden määrää. Alkuvuonna Rovaniemellä oli tarjolla yli 700 kohdetta Airbnb:ssä ja vastaavilla alustoilla. Ne kattavat yli neljänneksen kaupungin majoituskapasiteetista.

Kerrostalo, joka on kuin hotelli

MaRan Timo Lappi näkee tilanteessa useita ongelmia. Käytännössä Airbnb-vuokraajan toiminta voi olla samanlaista kuin hotellissa, mutta vuokraaja ei välttämättä maksa majoitustoiminnasta perittävää arvonlisäveroa tai noudata muuta majoitustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

– Jos muutosta ei tule, ilmiö vain kasvaa ja ammattimaistuu. Ei ole oikein, että Rovaniemellä on kokonainen kerrostalo, joka vastaa hotellia, mutta ei noudata majoitustoimintaa koskevaa sääntelyä, Lappi sanoo.

Hän viittaa Rovaniemen keskustassa sijaitsevaan asuinkerrostaloon, jonka ulkomaalainen sijoittaja on ostanut ja remontoinut vuokrattaviksi huoneistoiksi.

Koska kyse on asunnon vuokraamisesta, siitä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Jos kyseessä olisi hotelli, arvonlisävero perittäisiin.

Asiasta ovat aiemmin uutisoineet muun muassa Lapin Kansa ja Yle.

Lähes 10 000 suomalaista sai tilityksiä

Myös satunnaiset, Airbnb:n kautta saadut vuokratulot ovat verotettavaa pääomatuloa. Koska verotus on vielä kesken, verohallinnolla ei ole vielä tuottaa tietoa siitä, kuinka moni on jättänyt vuokratulot ilmoittamatta.

Verohallinnon ylitarkastaja Timo Puiron mukaan lyhytaikaista vuokrausta harjoittavat alustatalousyritykset maksoivat suomalaisille palveluntuottajille 35 miljoonaa euroa tilityksiä viime vuonna. Ne ovat käytännössä esimerkiksi Airbnb:n maksamia vuokratuottoja alustansa vuokranantajille.

Noin 9 500 suomalaista sai tilityksiä. Joka kymmenes sai hyvin pieniä tilityksiä. Ne voivat olla tuottoja satunnaisista vuokrauksista tai asiakashyvityksiä.

Tilityksen keskiarvo oli noin 3 700 euroa vuodessa. Tämä antaa jonkinlaista käsitystä siitä, millaisia summia yksittäinen Airbnb-vuokraaja voi tienata. Puiron mielestä summat ovat kohtuullisen pieniä.

Yrityksiä oli palveluntuottajina viime vuonna noin tuhat, ja ne saivat yhteensä 19 miljoonan euron edestä tilityksiä.

Toiminta aisoihin lainsäädännöllä

Osa vuokranantajista jättää vuokratulot ilmoittamatta. Verottajalla on keinonsa tähän puuttumiseksi, ja niistä rankin ja raskain on verotarkastus.

Puiron mukaan säännöstöä pitäisi kehittää siten, että alustatalousyritykset ilmoittaisivat tulotiedot suoraan verohallinnolle, jolloin ne löytäisivät tiensä suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen.

– Aivan niin kuin työnantaja ilmoittaa palkkatulot työntekijästä.

MaRan Timo Lapin mielestä on täysin realistista, että Suomen lainsäädäntö pystyy laittamaan alustayritykset kuriin. Uudessa hallitusohjelmassa on kaavailtu Airbnb-majoittamisen tuomista ehdoiltaan samalla viivalle hotellien ja hostellien kanssa.

– Jos Suomessa säädetään laki, joka määrää alustoja luovuttamaan majoitustoimintaa koskevat tiedot verottajalle ja noudattamaan lainsäädäntöä, ylikansalliset yhtiöt eivät voi olla sitä noudattamatta.

https://www.lapinkansa.fi/lappi/rovaniemi-ei-ole-puuttunut-vaikka-kokonainen-kerrostalo-muutettiin-matkailukayttoon-pekka-pistokoski-kanteli-oikeuskanslerille-rakennusvalvonnan-toiminnasta-silla-talo-on-rakennusluvan-mukaan-normaali/

https://yle.fi/uutiset/3-10522102

STT

Kuvat: