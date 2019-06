Jos salolaiset olisivat saaneet päättää, rautatie kulkisi Moisionkoskessa

Täällä on käyty tekemässä pohjatutkimuksia. Maaperäkairan rouhima reikä on tukittu, mutta asvaltissa näkyy vihreällä maalattu merkintä 6357 PO. Lähimmän asuintalon sokkeli on parin askeleen päässä.

Metrilleen tähän kohtaan on piirretty viiva Väyläviraston yleissuunnitelmassa. Sen nimi on Oikorata Espoo–Salo. Karttoihin ja pituusleikkauksiin on merkitty kalliotunneleita, betonitunneleita, betonikaukaloita, alikulkusiltoja – ja rasteja rakennusten päälle.

”Lisää vetovoimaa elinkeinoelämään. Ratayhteys tuo uusia mahdollisuuksia alueiden kasvuun ja mahdollisuuksiin,” Väylävirasto esitteli ratahanketta salolaisille huhtikuussa.

Lukkarinmäkiläiset havahtuivat. He alkoivat kerätä nimiä julkilausumaan. ”Lukkarinmäen säilyttämisen puolesta!” -adressiin on tähän mennessä kirjoittanut nimensä yli 2 200 ihmistä.

Allekirjoittajien mielestä ”suunnitellut neljä linjausvaihtoehtoa halkaisevat Lukkarinmäen, ja jokainen niistä tuhoaa arvokkaan kaupunginosan yhtenäisyyden.” Kun SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne pistäytyi eurovaalien aattona Salon torilla, sai hän kuulla ratalinjausten turmiollisuudesta monta kertaa.

Lukkarinmäen jyrkähkössä luoteisrinteessä on rakentamaton kaistale. Kapeasta Rauhalanpuistosta voisi jalan lipsahtaessa kieriä holtittomasti alapuolisen talon pihalle.

Hyttyset pyrkivät ahnaasti iholle. Kaksi räkättirastasta kiukuttelee varikselle. Kielokasvustosta kurkottaa varjolilja; puutarhakasvi karkaa kukkapenkistä herkästi luontoon.

Mänty kukkii. Parin vuoden päästä varisee paljon siemeniä.

Näillä paikkeilla Turun juna sukeltaisi betonitunnelista betonikaukaloon. Siitä se laskettelisi loivaa alamäkeä Salon rautatieasemalle.

Lehtevät vaahterat verhoavat näkymää. Alhaalla Raivaajankadulla kuuluu olevan hiljaista. Yhden talon ikkunassa sentään liikahtaa ihmishahmo.

Rautapyörät kirskuvat kaarteessa, kun InterCity 945 Helsingistä lähestyy Salon rautatieasemaa. Lukkarinmäki on radan varressa. Reunimmaisista taloista on rautatiehen vain parikymmentä metriä.

Asutus on Lukkarinmäessäkin levinnyt niistä ajoista, kun ensimmäinen juna ajoi Karjaalta Turkuun 120 vuotta sitten.

Pitkään puhuttiin vain nopeasta ratayhteydestä. Sitten tuli tunnin juna. Sanapari keksittiin Varsinais-Suomen liitossa viisi vuotta sitten. Salon Seudun Sanomiin tuli kitkeriä mielipidekirjoituksia: ”Markkinoinnissa ei saa väittää jotain, joka ei pidä paikkaansa eikä markkinointi saa johtaa kuluttajia harhaan.”

Nyttemmin ei juuri muusta puhutakaan kuin tunnin junasta. Se on kelvannut markkinointinimeksi myös pirkkalaisille, jotka pauhaavat omasta tunnin junastaan Helsingin ja Tampereen välille.

Tunnin juna on nimenä vähän kuin rantarata. Kuulostaahan rantaratakin iskevämmältä kuin Karjan rata, joksi Turun ja Helsingin välistä rautatietä alunperin kutsuttiin – nimenomaan yhdellä a-kirjaimella.

Rantaratakaan ei ole virallinen nimi. Kotka, Loviisa ja Porvoo puhuvat myös rantaradasta lobatessaan rannikkoa myötäilevää uutta raideyhteyttä Helsingin ja itärajan välille.

Kaikki nämä ratahankkeet maksaisivat yhteensä ehkä noin yksitoista miljardia euroa.

Antti Rinteen hallitusohjelma julkaistiin maanantaina. Siinä on laveasti mainittu muun muassa ”Helsingistä länteen suuntautuva rata”. Raideliikenteen miljardihankkeista on hallitusohjelman mukaan syytä tehdä laaja-alainen vaikutusten arviointi.

Iäkäs pariskunta astelee verkalleen Malturinkadun jalkakäytävällä. Kolme neljästä oikoradan linjausvaihtoehdosta osuu pientalokorttelin tähän päätyyn.

Vaimo menee edellä, puoliso työntää rollaattoria perässä.

– Radasta on puhuttu jo monta kymmentä vuotta. Ei sitä enää voi siirtää. Se oli jo Breilinin aikaan, kun puhuttiin, että rata menee tästä. Ja hän ollut jo kauan haudassakin, mies toteaa.

Vastaus saattoi vahingossa paljastaa vaalisalaisuuden. Kaupunkineuvos Reino Breilin oli salolainen demarivaikuttaja, pitkäaikainen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu 1960-luvulta lähtien. Hän kuoli yhdeksän vuotta sitten.

Vaimo kiirehtii eteenpäin. Rata-asia on kuulemma niin arka, etteivät he halua nimiään julki.

Hetken päästä Malturinkatua valuu alas japanilainen pikkuauto. Naiskuljettaja selaa matkapuhelinta sylissään. Hän pysähtyy Salmenrannan risteyksessä, jatkaa vielä lukemista ja kääntyy sitten oikealla vilkkua käyttämättä.

Muita kulkijoita ei näy pitkään aikaan.

Keisarillisen Suomen senaatin varapuheenjohtaja Lars Gabriel von Haartman oli vuonna 1856 sitä mieltä, että Suomen ensimmäinen rautatie tulisi rakentaa Pietarista Helsingin kautta Turkuun. Von Haartman oli syntyjään turkulainen.

Ajatus rantaradasta ei edennyt.

Voiton vei Helsingin ja Hämeenlinnan välinen ratayhteys. Siitä haluttiin suora ja tasainen. Kruunu keräsi viinanpolttoverolla rahaa kalliisiin pengerryksiin ja leikkauksiin. Rata avattiin 1862.

”Se päiwä, josta niin kauan on uneksittu se on todella tullut, se päiwä, jona ensikerran tulihewonen on rientänyt yhdestä Suomen kaupungista toiseen. Semmoinen päiwä on luettawa suureksi siwistyksen woittopäiwäksi”, sanomalehti Hämäläinen maalaili.

Uusia rautateitä innostuttiin suunnittelemaan eri puolilla maata. Valtiopäivillä ja sanomalehdistössä kiivailtiin eri ratayhteyksien eduista ja tärkeydestä. Rantaradastakin esitettiin ensimmäinen linjasuunnitelma. Se hautautui yli kolmeksikymmeneksi vuodeksi.

Kun radan rakentaminen lopulta alkoi, työ tehtiin mahdollisimman halvalla. Pienetkin mäet ja kalliot kierrettiin, kaarteita tuli Karjaan ja Salon välillä enemmän kuin suoraa.

”Kun silmällä nyt seuraa rantaradan kiemurteluja, ihmetyttää ja suututtaa moni mutka, jotka vähäisillä lisäkustannuksilla olisi voinut rataa rakennettaessa välttää”, ratainsinööri K.O. Rejman kirjoitti jo vuonna 1925.

Jos salolaiset olisivat saaneet aikoinaan itse päättää, rautatieasema olisi rakennettu Moisionkosken partaalle. Raastuvankokous äänesti asiasta kesällä 1895. Enemmistön mielestä paras paikka asemalle oli piskuisen kauppalan pohjoispuolella.

Tie- ja vesirakennusten ylihallitus yritti ratkoa ratalinjasta kirvonneita erimielisyyksiä. Ratkaisun tekeminen siirtyi lopulta senaatille. Se antoi kesällä 1896 keisarillisen päätöksen, että rata rakennetaan kauppalan eteläpuolelle ja rautatieasema Joensuun kartanon pellolle.

Ratalinjasta riideltiin Perniössäkin. Rautatieasemaa ei haluttu sellaiseen paikkaan, että kunnan pitäisi rakentaa uusia teitä ja siltoja. Kirkonkylään rataa ei tahdottu. Papit vastustivat rautatietä siksi, että junaliikenne häiritsisi jumalanpalveluksia.

Sanomalehti Aura julkaisi Halikosta tulleen kirjeen, jossa kerrottiin keskusteluista kuntakokouksessa:

”Lukuisa enemmistö tykkänään kielsivät kaiken myödytyksen ja väittivät yrityksen kokonaan tarpeettomaksi jopa vahinkoa tuottavaksi näillä seuduin. Niinpä lupasi eräs yksikin maksaa 50 mkaa, jos ei aiottu rautatie tulisi koskemaan hänen tiluksiaan.”

Matkanteko 1800-luvun lopun rautateillä oli hidasta – junat oli suunniteltu kulkemaan 25 kilometriä tunnissa. Nyt haaveillaan suurnopeusjunista, jotka kiitäisivät jopa kolmeasataa.

”Toimivat joukkoliikenneyhteydet ratkaisevat sen, mitkä alueet menestyvät tulevaisuudessa. Nopea junayhteys säästää niin työssäkävijöiden, opiskelijoiden kuin matkailijoidenkin aikaa sekä lisää valinnanvapautta työ-, opiskelu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien suhteen,” Salon kaupunki perustelee oikorataa verkkosivuillaan:

Ihan kuin kaupunki olisi muotoillut valtiomies Johan Vilhelm Snellmanin puheita 1850-luvulta:

”Vaikkapa rautatierakennukset vaatisivat valtiolta toista vertaa suurempia uhrauksia kuin vesiteiden aukaiseminen – ja niin ei ole asianlaita – korvaisi tämän suuremman uhrauksen täydellisesti yksin niiden sivistävä vaikutus, jolla on maan aineellisellekin vaurastumiselle suurempi merkitys kuin kaikilla muilla kansallisen hyvinvoinnin ehdoilla yhteensä.”

Historia toistaa itseään monella tapaa.

