Juha Vuorion piti lähteä kesällä 1989 vuodeksi Tampereelle – hän jäi sille tielle ja se tie on ollut täynnä tähtiä ja kanansiipiä

30 vuotta sitten Berliinin muuri eli viimeistä kesäänsä. Salolainen koripalloilija Juha Vuorio oli juuri päättänyt toisen kautensa SalPan SM-sarjajoukkueessa, kun liiganousua havitellut Tampereen Pyrintö otti yhteyttä.

Pyrintö oli tehnyt sopimuksen SalPassa pelanneen Garcia Hopkinsin kanssa. Sopimuksessa oli ehto, josta Vuorio ei tiennyt mitään.

– ”Hoppari” teki sopimuksen sillä ehdolla, että minä lähden mukaan. Sanoin, etten varmana tule, Vuorio muistelee kesän 1989 tapahtumia.

Pyrinnön silloinen päävalmentaja Mikko Koskinen kuitenkin onnistui puhumaan Vuorion ympäri.

– Ajattelin, että pelaan Pyrinnössä vuoden ja tulen sitten takaisin Saloon.

Vuorio ei olisi voinut olla enempää väärässä.

Vuosi muuttui 30 vuodeksi ja Vuoriosta tuli monen tulisen raudan tamperelainen, jota on vaikea kuvailla yhdellä sanalla. Mutta jos se on pakko, niin se sana voisi olla ”tekijä”.

Vuorio työskenteli Pyrintö-vuosinaan mainostoimistossa ja konttoritarvikemyyjänä. Hän oli myös mukana muutamassa tv-tuotannossa, kuten silloisten superjulkkisten Mika Myllylän ja Jari Isometsän seikkailuohjelmassa.

Vuonna 1998 Vuorio perusti oman tuotantoyhtiön Ten Years Productionin. Nimen takana oli idea siitä, että firma toimii kymmenen vuotta ja Vuorio jää eläkkeelle – taas yksi väärin mennyt ennustus.

– Kalervo Kummola avasi ovia meille hänen tuotantoyhtiönsä (VipVision) kautta. Saimme pari menestysohjelmaa läpi, Vuorio muistelee.

Ensimmäinen menestys oli Älä katso. Teemu Virtasen juontamassa ohjelmassa lavalle studioyleisön eteen nousi hulluja ihmisiä, jotka tekivät hulluja asioita. Perjantai-iltana TV2:lla esitetty ohjelma keräsi satojatuhansia katsojia.

– Eihän sitä voi etukäteen tietää, tuleeko ideasta hittiä vai ei. Meillä kävi tuuri, ohjelmaidean isä Vuorio kuittaa vaatimattomana.

– Älä katso on edelleen ainoa ohjelma, jonka Ylen hallintoneuvosto on lopettanut, koska se oli liian kaupallinen Ylelle. Sellaista ei voisi nykyään tapahtua, Vuorio nauraa.

Toinen menestysohjelma oli Risto Kaskilahden, Jukka Laaksosen ja Antero Mertarannan vetämä Se on siinä. Sunnuntai-iltaisin lähetetyssä ohjelmassa vieraili lukuisia globaaleja supertähtiä, kuten nyrkkeilijä Joe Frazier, pikajuoksija Ben Johnson, koripalloilija Dennis Rodman sekä italialainen poliitikko ja pornotähti Ilona Staller, joka tunnetaan paremmin nimellä Cicciolina. Eli ihmisiä, jotka ovat aiheuttaneet – tavalla tai toisella – maailmanlaajuisia sukupolvielämyksiä.

Vuorio hengaili Frazierin kanssa kaksi päivää. Vuonna 2011 kuollut nyrkkeilijä kertoi mielenkiintoisia juttuja urastaan, etenkin hänen ja Muhammad Alin kolmannesta ja viimeisestä ottelusta lokakuussa 1975 Manilassa.

– Frazier kertoi, että hänen vasen silmänsä oli sokea jo ennen ottelua. Oikea silmä muurautui ottelun aikana umpeen. Ennen viimeistä erää Frazier kielsi valmentajaa keskeyttämästä ottelua, mutta valmentaja päätti toisin. Frazierin mukaan Ali olisi luovuttanut, jos hän ei olisi.

– Frazier oli silti ylpeä siitä, että hän jätti Aliin ikuisen jäljen, Vuorio muistelee.

Vuonna 1998 Soulin olympialaisten 100 metrin kultamitalin dopingkäryyn menettänyt Ben Johnson oli Vuorion mukaan ujo ja hiljainen.

– Hän väitti edelleen, että on syytön. Että kukaan siinä juoksussa ei ollut puhdas.

Vuorion tuotantoyhtiö fuusioitui Yellow Filmin kanssa vuonna 2002.

Tampere on Suomen ”siipipääkaupunki”. 2010-luvun alussa Tampereella syötiin puolet Suomen kanansiivistä. Vuoriolla on ollut oma panoksensa myös tässä.

Vuonna 1997 perustetun siipiravintola Hookin espanjalaisomistaja ystävystyi Vuorion kanssa ja halusi myydä ravintolansa juuri hänelle.

– Ostimme sen puoliväkisin vaimoni kanssa, Vuorio paljastaa.

– Vaimoni vastaa ravintolan operatiivisesta toiminnasta ja minä markkinoinnista.

Vuorio käyttää Hookin markkinoinnissa hyväkseen valtavaksi paisunutta suhdeverkostoaan. Esimerkkinä tästä toimivat viime syksynä Helsingissä pelatut NHL-ottelut, joiden yhteydessä Winnipegin Patrik Laine ja Floridan Aleksander Barkov kävivät syömässä Hookissa. Paikalla oli lauma toimittajia ja valokuvaajia, jotka taltioivat kaksikon siipihetken koko kiekkomaailman tietoisuuteen.

Seuraus: siipien myynti moninkertaistui seuraavina viikkoina.

– Ihmisethän menevät sinne, missä julkkikset syövät. Itse asiassa Patrik kävi syömässä siivet heti kun hän palasi kauden jälkeen Suomeen, Vuorio kertoo ja vilauttaa hänen ja Laineen Whatsapp-keskustelua.

Hookin osakkaina ovat myös näyttelijä Eppu Salminen ja entinen jääkiekkoilija Raimo Helminen.

– Olimme ”Raipen” kanssa samaan aikaan armeijassa Lahden Urheilukoulussa. Kun Raipe lähti maailmalle, hän lähetti kortin joka joulu. Raipe on hirveän ujo, mutta todella reilu jätkä, Vuorio kehuu leijonaikonia.

Pörssiyhtiö Restamax (nyk. NoHo Partners) osti Hookin osake-enemmistön neljä vuotta sitten. Nyt Hook on laajentanut Helsinkiin ja Turkuun. Neljäs ravintola nousee syksyllä Jyväskylään.

Koska Hook tulee Saloon?

– Tämä taitaa olla vähän liian pieni paikka, Vuorio pohtii.

Hook teki hiljattain Keskon kanssa sopimuksen, joka toi siivet ja kastikkeet K-kauppoihin kaikille kuluttajille. Uutena mainoskasvona toimii koripalloilija Lauri Markkanen.

– Tunnen Laurin isän Pekan. Pelasimme samaan aikaan, Vuorio kertoo ja kaivaa kännykkänsä taas esiin. Tällä kertaa hän esittelee, miltä matka Chicago Bullsin pukukoppikäytävältä United Centerin parketille näyttää.

Vuoriolla on siteitä myös Dubaihin. Hän on asunut perheensä kanssa Dubaissa ja käy siellä vuosittain. Sanomattakin on selvää, että suhteita on solmittu ja bisneksiä viritelty myös Dubaissa. Vuorio olisi saanut liiketilan maailman suurimmasta ostoskeskuksesta Dubai Mallista, mutta hän ei uskaltanut ottaa riskiä.

– En ole Dubai-fani, vaikka me siellä paljon olemmekin. Dubaissa rahalla ei ole mitään väliä, eikä mikään tunnu miltään. Järki pitää olla koko ajan mukana. Jos he haluavat leikkiä sun kanssa, niin ok, Vuorio pyörittelee ja kertoo vitsin, joka kuvastaa emiraatin touhuja.

– Erään sheikin poika opiskeli Lontoossa, ja kuski vei hänet joka aamu kouluun Rolls Roycella. Poika soitti isälleen ja sanoi, että tilanne oli nolo, koska muut menevät kouluun junalla. Isä kysyi, että paljonko se juna maksaa. Ostetaan se pois!

Dubaissa Vuorion kanssa samassa talossa asui jalkapallotähti Diego Maradonan velipuoli Remigio, joka on YK:n yhteistyökumppanina toimivan IIMSAM-hyväntekeväisyysjärjestön perustaja. Vuorio ja Maradona yrittivät saada Sauli Niinistöä järjestön hyväntahdonlähettilääksi. Kun vastausta ei kuulunut, sai Vuorio tittelin ja sen sivutuotteena diplomaattipassin.

Itse Diegon kanssa Vuorio on istunut kerran samassa pöydässä.

– Hän vaikutti ADHD-tapaukselta.

57-vuotias Vuorio palaa muistojen valtatieltä nykypäivään, laskee puhelimensa alas ja katsoo kahvilan ikkunasta ulos synnyinkaupunkinsa pääkatua Turuntietä.

– Onhan tämä keskusta aika ankean näköinen, Pispalassa asuva Vuorio myöntää.

Vuorio käy Salossa muutaman kerran vuodessa tapaamassa perhettään. Haastattelun jälkeen hän lähti Salohalliin katsomaan kasvattajaseuransa Vilppaan välieräottelua. Edellisestä kerrasta oli ”vuosia”.

– On ollut hienoa seurata Vilppaan kehitystä. Salohalli on Suomen paras halli, ja sen varaan on ollut hyvä rakentaa.

– Pitääkin onnitella vanhaa ja hyvää kaveriani Keijo Poutiaista (Vilppaan joukkueenjohtaja), Vuorio hymyilee ja vilkaisee taas kännykkäänsä.

Sinun on pakko olla todella hyvä organisoimaan ajankäyttöäsi?

– Vaikka tämä kaikki tuntuu yhdeltä suurelta katastrofilta, niin pystyn keskittymään hyvin siihen mitä sillä hetkellä teen.

– Lisäksi vaimoni Helena pitää minut tasapainossa. Perhe on kaikista tärkein, eikä millään muulla ole oikeastaan niin suurta väliä.

Euroopan tarkin kaukoheittäjä valmensi Topias Palmia

Turun Sanomat teki kauden 1985–1986 joulutauolla jutun TuNMKY:n Juha Vuoriosta, jossa häntä kutsuttiin ”Euroopan tarkimmaksi kaukoheittäjäksi”.

– Kevätkausi menikin vähän heikommin, mutta kai mä olin ihan hyvä heittäjä.

Kaudet 1987–1989 Vuorio pelasi SalPassa.

– Meillä oli kasassa merirosvoryhmä. Merikko, Hakamaa, Haikonen, Vuorio luettelee ja antaa tunnustusta SalPan nokkamiehelle.

– Seppo Eskolalle kaikki rispektit. Hän teki valtavan työn SalPan nopeassa nousussa.

Vuorio kuului 1980-luvulla myös päävalmentaja Eero Saarisen maajoukkueryhmään, vaikka ei maajoukkueessa koskaan pelannut. Tuolloin hän tutustui myös nykyiseen päävalmentajaan Henrik Dettmanniin.

– Olen edelleen hyvissä väleissä Dettmannin kanssa. Käymme kaksi kertaa vuodessa juomassa viinejä, Vuorio paljastaa.

Peliuransa jälkeen Vuorio valmensi kahdeksan vuotta Tampereen Pyrinnön 1994 syntyneitä junnuja. B-poikien SM-hopeaa ja PM-kultaa voittaneesta joukkueesta komeimman uran on tehnyt nykyään Katajaa edustava Topias Palmi.

– Topi oli välillä kakkosjoukkueessa. Hänellä alkoi murrosikä aika myöhään. Hyvä heittäjä hän on ollut aina.

Nykyään Vuorio toimii pienessä roolissa Pyrinnön 2007 syntyneiden joukkueessa, jossa pelaa hänen nuorin poikansa.