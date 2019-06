Juhannuksen paluuliikenne alkanut hiljalleen, pääteillä liikenteen odotetaan olevan vilkasta iltapäivästä iltaan saakka – ”Kello 14:n aikaan voisi olla jo täysi rähinä päällä”

Juhannuksen paluuliikenne on käynnistynyt, mutta liikennemäärät ovat pääteillä toistaiseksi maltilliset, tieliikennekeskuksesta kerrotaan. Paluuliikenteen arvioidaan vilkastuvan puolestapäivästä alkaen.

– Kello 14:n aikaan voisi olla jo täysi rähinä päällä, ennustaa liikennepäivystäjä Marko Kolattu Tampereen tieliikennekeskuksesta.

Liikenne jatkuu vilkkaana ainakin seitsemään asti. Kolattu uskoo, että liikennemäärät voivat pysyä korkeina vieläkin myöhempään, jos sää pysyy aurinkoisena ja lämpimänä ja ihmiset venyttävät lähtöään.

Liikenne jonoutunee ainakin valtatiellä viisi Mikkelin ja Heinolan välillä sekä valtatie yhdeksällä Tampereen kohdalla, tieliikennekeskuksesta arvioidaan.

– Näillä paikoilla saattaa vielä aika myöhään olla jonoutumista. Jonoissa tullaan varmasti ajamaan myös Nelostiellä Lahden kohdalla ja Kolmostiellä Tampereen ja Helsingin välillä, Kolattu sanoo.

– Sellainen 3 500-4 500 ajoneuvoa tunnissa moottoriteille alkaa olla maksimi. Näillä määrillä pienempikin häiriö voi laukaista ruuhkatilanteen, hän jatkaa.

Paluuliikenne sujunee kuitenkin torstain ja perjantain menoliikennettä jouhevammin, kun osa mökille lähteneistä jää loman viettoon. Paluuliikenne jakautuu myös pidemmälle ajalle kuin menoliikenne.

Poliisi valvoo juhannuksen paluuliikennettä useilla alueilla. Poliisin tilannekeskuksista ympäri Suomen on viikonlopun aikana kerrottu, että poliisilla on ollut paljon rattijuopumustehtäviä juhannuksen aikana.

STT

Kuvat: