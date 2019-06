Juhannus on myös siniristilipun juhlapäivä – liputus alkaa jo aattoiltana ja päättyy juhannuspäivänä kello 21

Juhannuksena juhlitaan Suomen lipun päivää. Liputus alkaa kello 18 juhannusaattona ja päättyy juhannuspäivänä kello 21.

Suomen lipun päivä on luonnollisesti virallinen liputuspäivä. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on seitsemän. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa.

Lippuasioista vastaavan sisäministeriön verkkosivujen mukaan Suomessa on varsin salliva liputuskulttuuri, mutta liputtamiseen liittyy vakavahenkisyyttä.

– Lipun voi nostaa salkoon minä tahansa päivänä itselleen tärkeän asian, arvon tai ilonaiheen puolesta. Halusitpa juhlistaa kesäloman alkua, suomalaista saunaa tai vaikkapa isoäidin syntymäpäiviä, niin ei muuta kuin lippu liehumaan, sanotaan sisäministeriön tiedotteessa.

Liputuksen alun tienoilla viidessätoista maakunnassa on metsäpalovaroitus, ja siksi juhannuksen symboliikasta voi monin paikoin kokon polttamisen sijaan nauttia liehuvan lipun muodossa.

STT

Kuvat: