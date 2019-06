Juhannusaatto on näillä näkymin helteinen Etelä- ja Keski-Suomessa

Juhannusaatoksi on odotettavissa tällä tietoa hellekeliä Etelä- ja Keski-Suomeen, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Pohjois-Suomessa koko juhannus sen sijaan on pääosin sateinen ja viileähkö.

Etelä- ja Keski-Suomessa lämpömittarit kivunnevat juhannusaattona perjantaina 25-29 asteeseen. Jos juhannuksen vieton ehtii aloittaa jo torstaina, myös silloin on maan etelä- ja keskiosiin luvassa hellettä.

Juhannuspäivänä lauantaina lämpö laskee Etelä-Suomessa 20-23 asteeseen ja sunnuntaina edelleen hieman alemmaksi. Pohjois-Suomessa lämpö putoaa ennusteen mukaan sunnuntaina jopa 8-15 asteeseen.

Kastumiseen on syytä varautua juhannuksena Pohjois-Suomen ohella myös muualla. Sekä perjantaina että lauantaina näyttäisi kulkevan Etelä- ja Keski-Suomen yli itään kapea saderintama. Niiden reitit ja tarkemmat ajankohdat ovat kuitenkin vielä epävarmat.

STT

Kuvat: