”Juhlapyhänä on pakko saada huonokuntoinenkin vene liikkeelle” – konerikko on pelastustehtävien yleisin syy vesillä

Juhannus ja mahtava sää houkuttelevat veneilemään niitäkin, joiden vesilläliikkumistaidot eivät ole parhaassa terässä.

– Osa veneilijöistä on varmasti sellaisia, jotka eivät normaalisti harrasta vesillä liikkumista. Juhlapyhänä on pakko saada huonokuntoinenkin vene liikkeelle, kertoo meripelastusjohtaja Jarkko Takala.

Suomenlahden merivartioston Takala kertoo, että juhannukset ovat hitusen tavallista nättiä kesäviikonloppua vilkkaampia.

Samoja havaintoja on tehnyt myös Länsi-Suomen merivartioston meripelastusjohtaja Jani Vastamäki ja Etelä-Saimaan meripelastusseuran Matias Pekkanen.

Helsingin meripelastuslohkokeskuksen alueella on ollut toistaiseksi juhannuksen aikana 30 meripelastustehtävää, kertoi meripelastusjohtaja Takala lauantaina iltapäivällä.

Länsi-Suomen merialueilla on ollut juhannuksena yhteensä 19 tehtävää. Vastamäen mukaan muutama tehtävä oli käynnissä juhannuspyhän iltapäivänä.

Etelä-Karjalan vesialueilla Matias Pekkasen meripelastusyksiköllä on ollut lauantaina kuusi tehtävää iltapäivään mennessä.

– Olemme ainoa venekunta eteläisellä Saimaalla. Imatralta sitten lähdetään kotihälytyksellä, sanoo Pekkanen.

Kaikilla näillä vesialueilla pelastustehtävän yleisin syy on konerikko.

Pelastusliivit päälle!

Etelä-Saimaan meripelastusseuran Pekkanen tähdentää, että yleisin puute laineilla on kaikesta valistuksesta huolimatta liivien puute.

– Pelastusliivejä näkee veneilijöiden päällä liian harvakseltaan, harmittelee Pekkanen.

Merivartioston miehistö on vahvistettu juhannuksena ja kesäviikonloppuisin. Valvonta on merivartiostojen mukaan yhtä hyvää kuin aina muulloinkin. Suomenlahden merivartioston Takala kehuu yhteistyön toimivan meripelastusseurojen kanssa.

– Vapaaehtoisista on erinomainen apu. Voimme jakaa yhdessä resursseja, kertoo Takala.

Meripelastusväki kertoo, että avun tarvitsijat jakautuvat tasaisesti valvottaville vesialueille. Pääkaupunkiseudun edustalla pelastustehtäviä on luonnollisesti paljon, muttei kuitenkaan suhteessa enempää kuin muuallakaan, merivartiostosta kerrotaan.

– Pohjoisilla merialueilla on vähän hiljaisempaa, kertoo meripelastusjohtaja Vastamäki.

Suomenlahden merivartioston toiminta-alue on Hurpusta Hankoon, Länsi-Suomen merivartioston Hangosta Kemiin.

Konevikojen lisäksi merialueilla on ollut karilleajoja. Lisäksi Suomenlahden merivartiostolla oli etsintätehtävät Hangon ja Kotkan edustalla. Etsityt löytyivät.

Utön edustalla aluksesta vuotanut öljy jatkaa haihtumistaan

Suomen leijonan majakan alueella mereen pääsi torstaina kuutioittain öljyä, jonka putsaaminen loppui perjantaina iltapäivällä. Öljyä oli 40 kilometrin päässä Utön rannikolta.

Meripelastusjohtaja Vastamäki kertoo, että juhannusaattona illan viimeinen valvontalento tarkisti tilanteen kahdeksan aikoihin.

– Edelleen kaikki tiedot viittaavat siihen, että kaikki kerättävissä oleva öljy on saatu siivotuksi, Vastamäki sanoo.

Veteen päätyi aluksesta öljyä 10-40 kuutiota. Länsi-Suomen merivartioston rikostorjuntayksikkö on aloittanut tutkinnan öljyvuodosta.

