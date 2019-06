Halla-aho yksimielisesti perussuomalaisten puheenjohtajaksi, haastajia ei ilmaantunut – ”Olemme yhtenäisempi ja vahvempi joukkue kuin ikinä aiemmin”

Perussuomalaisten puoluekokous on odotetusti valinnut Jussi Halla-ahon yksimielisesti jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Halla-aholla ei ollut vastaehdokkaita. Edessä on vielä puoluesihteerin ja varapuheenjohtajiston valinta.

– Uuden joukkueen mukana tulee uusia ajatuksia ja näkemyksiä siitä, millä tavoin tämän puolueen organisaatiota pitäisi kehittää niin, että pystymme toimimaan entistä tehokkaammin. Olemme tavallaan vielä pieni puolue monilta toimintatavoiltamme, eikä organisaatiomme ole kasvanut ihan samassa tahdissa kuin olemme kasvaneet poliittiselta vaikutusvallaltamme, Halla-aho sanoi valintansa jälkeen.

Linjapuheensa Halla-aho pitää huomenna sunnuntaina.

Kaksipäiväinen puoluekokous alkoi aamupäivällä Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa perinteisesti Finlandia-hymnin sävelin. Kokous on ensimmäinen sitten vuoden 2017 kuuluisan kokouksen, jossa Jussi Halla-aho valittiin murskalukemin puheenjohtajaksi ohi puolueen perustaneen Timo Soinin. Sen jälkeen perussuomalaiset hajosi.

Nyt jättimäisessä hallissa kokoontuu noin 1 700 puolueen jäsentä eri puolilta Suomea. He ovat tulleet muun muassa äänestämään puolueelle uuden johdon.

Tällä kertaa Halla-aho oli ainoa puheenjohtajaehdokas, ja hän nauttikin vankkumatonta suosiota Tampereelle saapuneen kenttäväen keskuudessa. Halla-ahon ansiosta puolueesta tuli yhtenäinen, sanovat monet. Puoluekokousväkeä innostavat myös kannatusluvut, joiden mukaan perussuomalaiset on tällä hetkellä Suomen suosituin puolue.

– Tuosta (vuoden 2017) kokouksesta alkoi perussuomalaisen puolueen eheytyminen. Olemme yhtenäisempi ja vahvempi joukkue kuin ikinä aiemmin, kiteytti Pirkanmaan piirinpuheenjohtaja Harri Vuorenpää tunnelmat tervetuliaispuheessaan.

Tampereen kaupungin tervehdyksen perussuomalaisille toi pormestari Lauri Lyly.

”Te ette tiedä, mitä olette tekemässä”

Jännitystä syntynee tällä kertaa lähinnä puoluesihteerin valinnasta. Tehtävän jättävän Riikka Slunga-Poutsalon seuraajaksi pyrkii 12 henkilöä. Ehdokkaat ovat Jarno Eerola, Simo Grönroos, Ilpo Heltimoinen, Jyrki Lohi, Arto Luukkanen, Riku Nevanpää, Mira Nieminen, Jyrki Niittymaa, Markku Palomäki, Maiju Tapiolinna, Tanja Vahvelainen ja Antti Valpas.

Slunga-Poutsalo purskahti itkuun kesken jäähyväispuheensa.

– Voin taata teille, te ette tiedä, mitä te olette tekemässä, hän varoitti ehdokkaita.

Hänen mukaansa puoluesihteeri ei päätä rahasta, sen tekee puoluehallitus. Puoluesihteeri toteuttaa ikävät päätökset, eikä hänellä ole sydänystäviä, koska hänen täytyy olla objektiivinen kaikille.

– Puoluesihteeri ei tee päätöksiä yksin, mutta kantaa vastuun ja murheen yksin. Puoluesihteerin työ on yksinäinen työ, niin minä sen ainakin koin.

Hän kertoikin viimeisten kuuden vuoden olleen raskaita.

– Näkyyhän se jo naamasta.

Kokouksessa valitaan myös kolme varapuheenjohtajaa. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ehdolla ovat Leena Meri ja Halla-ahon oikeaksi kädeksi luonnehdittu Riikka Purra. Nykyinen ensimmäinen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari siirtyy europarlamentaarikoksi Brysseliin.

Toisen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelevat Arja Juvonen, Mika Niikko, Sakari Puisto ja Heikki Tamminen. Puolueella ei ole ollut toista varapuheenjohtajaa sen jälkeen, kun vakavan varoituksen puolueen eduskuntaryhmältä saanut Teuvo Hakkarainen erosi tehtävästä pahoinpitelyjupakan jälkeen.

Kolmantena varapuheenjohtajana jatkoa havittelee eduskunnan toinen varapuhemies Juho Eerola kilpakumppaninaan Jari Ronkainen.

STT

Kuvat: