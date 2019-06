IL: Jutta Urpilainen haastaa Eero Heinäluoman komissaarikisassa

SDP:n entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen ilmoittaa Iltalehden haastattelussa, että on halukas Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi. Urpilaista on veikkailtu ehdokkaaksi, mutta hän ei ole itse ilmoittanut aiemmin halukkuudestaan. Haastattelussa Urpilainen ottaa kantaa naisehdokkaan asettamisen puolesta. Hän sanoo, että Suomen tulisi osoittaa sukupuolten tasa-arvoa käytännön toiminnalla.

EU-vaalien äänikuningas Eero Heinäluoma (sd.) on jo aiemmin ilmoittanut olevansa halukas Suomen EU-komissaariksi. Heinäluoman näkemyksen mukaan Suomen tulisi asettaa komissaariehdokkaaksi sekä nainen että mies ja että molempien olisi tullut olla mukana EU-vaaleissa.

Jutta Urpilaista on pidetty julkisissa veikkauksissa vahvana komissaariehdokkaana, mutta hän ei ollut ehdolla EU-vaaleissa. Urpilaisen ja Heinäluoman lisäksi vahvana komissaariehdokkaana on pidetty europarlamentaarikkoa Miapetra Kumpula-Natria (sd.).

Vuodesta 2014 europarlamentissa istunut Kumpula-Natri kertoo olevansa käytettävissä komissaarin tehtävään jos kutsu käy.

Suomessa on ollut tapana, että pääministeripuolue asettaa komissaariehdokkaan.

Euroopan komissio on EU:n poliittisesti riippumaton toimeenpanoelin eli EU-hallitus.

EU-komissaarien ei tarvitse olla EU-parlamentin jäseniä. Heidät valitsee komission puheenjohtajaehdokas EU-jäsenmaiden ehdotusten perusteella.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/dd2cb322-9249-4931-beee-934752514734

STT