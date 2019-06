Kahdelle halikkolaiskoululaiselle myönnettiin tietokirjastipendi

Suomen tietokirjailijat ry ja Lauri Jäntin säätiö lahjoittivat sata tietokirjastipendiä peruskoulun päättöluokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Stipendeistä kaksi kotiutui Halikkoon. Armfeltin koulun oppilaista stipendi myönnettiin peruskoulunsa päätökseen saaneelle Alice Schwartzille, ja Halikon lukiosta palkinnon pokkasi ylioppilaaksi kirjoittanut Alina Saari.

Oppilaitosten opettajat ovat voineet hakea stipendiä oppilaille, jotka lukevat ahkerasti tietokirjallisuutta. Yliopistoon tähtäävä Saari toteaakin, että hyvän kirjan saattaa lukea parissa päivässä.

– Eniten minua kiinnostaa filosofia ja psykologia, mutta pyrin lukemaan myös sellaisista aiheista, joista en hirveästi tiedä. Syksystä lähtien olen lukenut parisenkymmentä tietokirjaa, joista viimeksi Hans Roslingin Faktojen maailman, Saari kertoo.

Saaren ykkösvaihtoehto kevään yhteishaussa oli Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden linja. Hän kokee, että tietokirjaharrastuksesta on hyötyä jatko-opiskeluja ajatellen.

– Olen lukenut paljon hyvinvointikirjoja, joista olisi varmasti hyötyä sosiaalitieteissä. Psykologian tietämyksestäkään tuskin haittaa on.

Saari kertoo olleensa kiinnostunut lähinnä kaunokirjallisuudesta lukiotaipaleensa alkuun saakka. Uudet oppiaineet kuitenkin herättivät mielenkiinnon faktapohjaista kirjallisuutta kohtaan.

– Lukiossa oli mahdollista perehtyä itseään kiinnostaviin aiheisiin ja syventää omaa tietämystään. Yleiselläkin tasolla uteliaisuuteni maailmaa kohtaa heräsi, kun aloitin lukion.

Halikon lukiossa tietokirjoja on kehotettu käyttämään lähdeaineistona erilaisia projekteja varten. Täysin vapaaehtoistakaan se ei ole aina ollut.

– Meillä oli kurssi, jossa oli pakko lukea yksi tietokirja ja tehdä siihen liittyviä tehtäviä. Muutoinkin meitä kannustettiiin käyttämään tietokirjallisuutta apuna esimerkiksi esitelmiä varten.

Peruskoulunsa päättäneelle Alice Schwartzille tietokirjat antavat ymmärrystä maailmasta ja ihmisen toiminnasta.

– Minusta kiehtovaa on tutkia sitä, miten ihminen toimii ja ajattelee, ja siitä johtuen olen kiinnostunut muun muassa psykologiasta ja filosofiasta, Schwartz toteaa.

Schwartz on lukenut yhdeksännen luokan aikana kymmenkunta tietokirjallista teosta. Hän lukee ahkerasti myös proosaa.

– Meidän piti lukea joka vuosi viisi kaunokirjallista teosta äidinkielen tunneille. Tietokirjoja ei valitettavasti listauksiin mukaan kelpuutettu, mutta niitä olen lukenut vapaa-ajalla. Tällä hetkellä luen Hjallis Harkimon Suoraan sanottuna -kirjaa, joka kertoo pitkälti poliittisista asioista.

Schwartz aloittaa syksyllä lukion Halikossa. Välimatkaa edellisestä koulusta ei siis kerry kuin reilut puoli kilometriä. Ammatillista suuntautumistaan Schwartz ei vielä ole lukkoon lyönyt, mutta tulevaisuuden visioita hänellä on.

– Pidän paljon kirjoittamisesta. Haluaisin vielä joskus julkaista kirjoituksiani, mutta aika näyttää. Koska lukeminen ja kirjoittaminen luonnistuu, suuntaan lukion jälkeen todennäköisesti yliopistoon.