Kahta alusta vastaan hyökätty Omaninlahdella – öljynhinta nousi voimallisesti

Persianlahden alueella operoiva Yhdysvaltain laivastoyksikkö on saanut hätäviestin kahdelta alukselta Omaninlahdelta. Aluksia vastaan on hätäviestin mukaan hyökätty.

Bloombergin mukaan toinen aluksista on metanolia kuljettava panamalainen Kokuka Courageous -tankkeri, joka oli matkalla Saudi Arabiasta Singaporeen.

Toisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneen aluksen kerrotaan olevan norjalaisen öljymagnaatti Johan Fredriksenin tankkeri Front Altair. Norjalaistankkerin kerrotaan olevan liekeissä.

Öljyn hinnat ovat nousseet voimallisesti tiedon tultua julki.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-12/oil-holds-near-lows-on-u-s-stockpile-build-poor-demand-outlook

STT