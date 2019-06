Kaikkonen avasi johtajapelin

Keskustan puheenjohtajakisa pääsi käyntiin, kun puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoi pyrkivänsä puolueen johtoon. Nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti eroavansa raskaan eduskuntavaalitappion jälkeen.

Vaalitappioista toipuvassa keskustassa on ollut hiljaista. Sipilän ilmoituksesta ehti kulua kaksi kuukautta, ennen kuin ensimmäinen ehdokas ilmoittautui puheenjohtajakisaan. Uusi johtaja valitaan syyskuussa ylimääräisessä puoluekokouksessa.

Mikään yllätys Antti Kaikkosen ilmoitus ei ollut. Tuusulalainen, 45-vuotias Kaikkonen on yksi vahvimmista ehdokkaista uudeksi puheenjohtajaksi.

Kaikkonen on pitkän linjan keskustalainen. Tässä suhteessa hän on täysin erilainen kuin tehtävänsä jättävä Sipilä.

Pitkälle poliittiselle uralle mahtuu yksi tahra, kun Kaikkonen sai Nuorisosäätiö-vyyhdissä rikostuomion luottamusaseman väärinkäytöstä vuonna 2013. Ministerivalintojen yhteydessä oikeuskansleri tulkitsi, että vanha tuomio ei ole este ministerivalinnalle.

Keskustan kenttäväen valintoihin vanha tuomio tuskin vaikuttaa millään tavalla.

Kaikkosen ulostulo saattaa vauhdittaa muita puheenjohtajaehdokkaita. Julkisuudessa on nostettu esille etenkin varapuheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni, varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Suosittu turkulainen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoi jo huhtikuussa, ettei perhesyistä tavoittele syksyllä puheenjohtajuutta.

Puheenjohtajakisa voi tiivistyä kahden ministerin, Kaikkosen ja Kulmunin, väliseksi taisteluksi. Kulmuni on luvannut kertoa mahdollisesta ehdokkuudestaan lähempänä syyskuun puoluekokousta.

Keskustan puheenjohtajapeli vaikutti taustalla myös ministerivalinnoissa. Tärkeää valtiovarainministerin salkkua ei voitu antaa kärkiehdokkaille, vaan salkun sai Mika Lintilä.

Lintilä sanoi harkitsevansa vakavasti kisaan lähtemistä, jos mukaan on ilmoittautunut vain yksi ehdokas.

Mahdollista on, että keskustan puheenjohtajanvalinta johtaa salkkujen uusjakoon. Painavin salkku istuu luontevasti puheenjohtajan käteen.