Kaivolan päiväkodin lapset aiotaan siirtää Inkereelle ja Hähkänälle

Salon kaupunki aikoo lopettaa Kaivolan päiväkodin Perttelissä. Lapset siirrettäisiin esiopetusta lukuun ottamatta ensi syksynä pääosin Inkereen tai Hähkänän päiväkoteihin.

Hoitopaikkajärjestelyistä on tarkoitus sopia vanhempien kanssa. Opetuslautakunta käsittelee asiaa ensi tiistaina. Päiväkodin muutoksista kerrottiin vanhemmille ja henkilökunnalle tällä viikolla.

Kaivolan päiväkoti toimii kahdessa kiinteistössä: rivitalossa Turrintiellä ja yli satavuotiaassa vanhassa koulussa Liipolantiellä.

Liipolantiellä on sisäilmaongelmia, ja rakennus vaatisi ison remontin. Asiaa opetuslautakunnalle valmistelleiden varhaiskasvatuspäällikkö Anna Karlssonin ja työsuojelupäällikkö Anne Liimataisen mukaan kiinteistö on ”toiminnallisesti erittäin haastava” ja muun muassa wc- ja sosiaalitiloissa on puutteita.

Samalla kun 1–5-vuotiaat lapset siirretään Hähkänälle tai Inkereelle, esiopetus muuttaa puutteista huolimatta Turrintieltä Liipolantielle. Tämä on valmistelijoiden mukaan mahdollista, koska Kaivolan esiopetuksessa painotetaan ensi toimintakautena ”luonto- ja ympäristökasvatusta sekä metsätoimintaa”. Sisällä ollaan mahdollisimman vähän.

Lasten määrä Perttelin alueella on laskusuunnassa. Viime vuonna syntyi 20 lasta, kun vuonna 2013 syntyneitä oli vielä 43. Esiopetukseen on ensi syksynä tulossa Kaivolassa 25 lasta. Tänä keväänä Liipolantiellä on ollut 37 lasta.

Perhepäivähoidossa ja Hähkänän päiväkodissa on tilaa nykyistä useammalle lapselle. Myös Inkereen koulussa olisi tilaa varhaiskasvatukselle, valmistelijat toteavat. Opetuslautakunnan päätettäviksi ensi viikolla tulevat muutokset kattavat toimintakauden 2019–2020. Salon Seudun Sanomat ei tavoittanut torstaina varhaiskasvatuspäällikkö Karlssonia kommentoimaan, siirtyykö esiopetus ensi kevään jälkeen mahdollisesti Inkereelle.

Perttelin kunta remontoi vanhasta koulusta päiväkodin 2000-luvun alussa. Silloin talosta ei löytynyt ”rakenteellisia vaurioita homeesta puhumattakaan”, kirjoitti Salon Seudun Sanomat marraskuussa 2001. Kaivolan päiväkoti aloitti vuoropäiväkotina. Taustalla oli Nokian voimakas kasvu Salossa ja vuorotöiden lisääntyminen.