Kajaaniin avataan eurooppalainen supertietokonekeskus – Suomeen tulee yksi miljardihankkeen tehokkaimmista koneista

Kajaanista tulee yksi keskeinen paikka EU:n pyrkimyksissä nostaa Eurooppaa suurteholaskennan alalla. EU:n suurteholaskennan yhteisyritys EuroHPC on päättänyt sijoittaa yhden kahdeksasta eurooppalaisesta supertietokonekeskuksesta Kajaaniin, kertoo EU-komissio tiedotteessaan.

Yhteisyritys ja kahdeksan supertietokonekeskusta hankkivat kahdeksan supertietokonetta, joilla tuetaan sovellusten kehittämistä muun muassa hoidon, lääkkeiden, materiaalisuunnittelun, biotekniikan, sääennusten ja ilmastonmuutoksen aloilla. Kajaaniin tuleva kone on teholtaan kymmenkertainen verrattuna Euroopan tämän hetken tehokkaimpaan tietokoneeseen, joka on Sveitsin Piz Daintissa.

Hankkeen muut seitsemän keskusta tulevat Espanjan Barcelonaan, Italian Bolognaan, Portugalin Minhoon, Tshekin Ostravaan, Luxemburgin Bisseniin, Bulgarian Sofiaan ja Slovenian Mariboriin.

Tarkoitus on hankkia kaikkiaan kahdeksan supertietokonetta, joista kolme on esi-eksa-luokan koneita, joiden teho on yli 150 petaflopsia eli 150:tä miljoonaa miljardia laskutoimitusta sekunnissa ja jotka ovat maailman kymmenen tehokkaimman koneen joukossa. Muut viisi ovat peta-luokan koneita, jotka kykenevät neljän petaflopsin tehoon eli neljään miljoonaan miljardiin laskutoimitukseen sekunnissa.

Tärkeä osa tekoälyn kehitystyössä

Hankkeen kolme tehokkainta konetta tulevat Kajaaniin, Barcelonaan ja Bolognaan. Kajaanin Lumi-tietokoneen konehuoneen rakentamisen on määrä alkaa kesäkuussa, järjestelmän asennusten ensi vuoden lopulla ja toiminnan ensi vuoden lopulla ja vuoden 2026 lopun välillä, kerrotaan Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n sivulla.

Hankkeen koko budjetti on noin 1,4 miljardia euroa, jossa on sekä EU:n että jäsenmaiden ja yksityisten kumppanien rahoitusta. Kajaanin osuus tästä on reilut 200 miljoonaa euroa, josta puolet tulee EU:lta ja puolet jäsenmailta.

Uudet koneet kaksinkertaistavat Euroopassa saatavilla olevat suurteholaskentaresurssit. Suurteholaskennan avulla voidaan esimerkiksi ennustaa säätä nykyistä tarkemmin ja kehittää äärimmäisistä sääilmiöistä kertovia varoitusjärjestelmiä. Lääkkeiden kehityksessä suurteholaskentaa käytetään ratkaisemaan monimutkaisia yhtälöitä, joilla mallinnetaan lääkkeen toimintaa.

Suurteholaskentaa käytetään myös ilmailu- ja autoteollisuudessa simulaatioiden toteuttamiseen. Supertietokoneita käytetään suuren mittakaavan simulaatioissa ja data-analyysissä, ja ne ovat myös erittäin tärkeä tekijä tekoälyn kehittämisessä.

