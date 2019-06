Kakko puki Rangers-logon rintaansa – seuraava tavoite on pelata NHL:ssä ensi kaudella

NHL-jääkiekkoliigan draftissa toisena varattu suomalainen suurlupaus Kaapo Kakko sai maanantaina otetta uuteen seuraansa, kun New York Rangersin uusien pelaajien kehitysleiri alkoi. Kakko ja 36 muuta nuorukaista pukivat päälleen perinteikkään seuran nimellä ja logolla varustetut paidat, ja Kakollakin täyttyi jälleen yksi pieni etappi matkalla kiekkohuipulle.

– Erittäin hyvältä tuntuu, 18-vuotias Kakko hymyili leveästi Rangersin Twitter-tilin haastattelussa.

Kakko saapui tulevaan kotikaupunkiinsa sunnuntaina, ja New York oli ”iso ja mukava”. Tämän viikon kestävän leirin jälkeen hän palaa vielä Suomeen.

– Olen pelannut niin paljon, että on aika levätä tämän viikon jälkeen, menestyksekkään mutta rankan kauden tahkonnut Kakko sanoi.

Sen jälkeen koittaa seuraava askel.

– Seuraava tavoite on pelata NHL:ssä ensi kaudella.

https://twitter.com/NYRangers/status/1143284593279287296

STT

