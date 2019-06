Kaapo Kakko varattiin NHL:ään toisena – New York Rangers innoissaan uudesta suomalaislahjakkuudestaan

Kaapo Kakko on varattu jääkiekon NHL:ään toisella varausvuorolla. 18-vuotiaan suomalaislaitahyökkääjän varasi New York Rangers.

Vancouverissa pidettävän varaustilaisuuden ykkösvaraus oli New Jersey Devilsin valitsema yhdysvaltalainen keskushyökkääjä Jack Hughes.

Ykkösvarauksen oli ennakoitu olevan valinta Hughesin ja Kakon välillä. Hughes oli ennakkoarvioissa lievä ennakkosuosikki, koska hän on keskushyökkääjänä hyvin monikäyttöinen pelaaja, ja hänellä arvioitiin myös olevan vielä enemmän hyödyntämätöntä potentiaalia.

187-senttinen Kakko puolestaan on fyysisesti valmiimpi pelaaja ja valmis NHL:ään jo ensi kaudella. 179-senttinen Hughes on Kakkoa kolme kuukautta nuorempi.

– Kyllä sitä (New Yorkin varausta) odoteltiin tietty, mutta vähän sai jännittää kumpi se on. Mutta hieno homma että nyt päästiin tänne, Kakko sanoi STT:lle varaustilaisuudessa.

– Olisi ollut tietty aika hienoa saada Suomeen se ensimmäinen ykkönen ja vielä itsellekin olisi ollut hieno kunnia se, mutta ei tämäkään ole huono.

”Luotin että ne mut ottaa”

Kakko kertoi jännityksensä nousseen siinä kohtaa, kun Rangersin edustajat kävelivät lavalle.

– Siinä ehkä vähän enempi, mutta ei loppujen lopuksi kauhean paha. Nyt se on jo ohi, Kakko kertoi ja sanoi, että Rangersin torstaisesta haastattelusta jäi hyvä tunnelma.

– Kyllä tuli semmoinen fiilis, että kovin tykkäsivät ja itsestäkin tuntui aika hyvältä sen jälkeen. Kyllä mä luotin siihen, että ne mut ottaa.

Kun Rangersin edustaja sanoi lavalta Kakon nimen, alkoi Vancouverin hallissa soida JVG:n kappale Ikuinen vappu. Nuoret pelaajat olivat saaneet itse valita oman kappaleensa.

– Sitä kysyttiin ja mietin, että minkä mä siihen laittaisin. Katsoin Spotifysta jonkun, mikä on paljon kuunneltu Suomessa. Ei huono valinta.

Rangers-pomo hehkutti Kakkoa

Kakko pelasi päättyneellä kaudella Liigaa TPS:ssä ja nakutti runkosarjassa 45 ottelussa tehot 22+16. Hän pelasi vuodenvaihteessa myös alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa ja kuului toukokuun MM-kisoissa Leijonien kultajoukkueen näkyvimpiin pelaajiin. Kakko keräsi MM-kisoissa tehot 6+1.

Suomalaishyökkääjän mukaan MM-kisoissa pelaaminen oli hyvä näyttö NHL-seuroille.

– Siellä pääsi pelaamaan maailman huippuja vastaan, se oli hyvä näyttö, että pystyy sillä tasolla pelaamaan. Mutta tietty tästä hommat vasta alkaa, että sinnä pääsee vielä jonain päivänä pelaamaan.

Kakko ei ole koskaan käynyt Rangersin kotiareenalla Madison Square Gardenilla, ja kosketus seuraan on ennen tätä rajoittunut vain muutamaan tuttuun pelaajaan.

– Hän on upea nuori mies. Hän on pelaaja, joka nuorempana pelasi aina itseään vanhempien poikien kanssa. Nyt hän on pelannut MM-kisoissa jo ennen varaamistaan. Se on aikamoinen tarina, Rangersin puheenjohtaja John Davidson sanoi NHL.comin mukaan.

– Meille New Yorkissa tämä on käänteentekevää, siitä ei ole kysymystäkään. Loistava lahjakkuus, hyvä poika, jalat maassa, rauhallinen. Tuskin maltan odottaa että fanit Madison Square Gardenilla pääsevät näkemään, kun tämä poika kasvaa heidän silmiensä edessä. Siitä tulee mahtavaa.

Suomalaisilla vahva putki

Viimeksi suomalaispelaaja varattiin kakkosena NHL:ään vuonna 2016, kun Winnipeg varasi Patrik Laineen. Kukaan suomalainen ei ole vielä yltänyt ykkösvaraukseksi, eikä Kakkokaan aivan pystynyt tekemään historiaa.

Suomalaisedustus on kuitenkin ollut viime vuosina vahvaa: nyt jo neljänä perättäisenä vuonna kolmen kärkivarauksen joukossa on ollut suomalaispelaaja.

Kakko teki viimeisellä liigakaudellaan ennen NHL-varausta enemmän maaleja kuin Laine ja vuoden 2013 kakkosvaraus Aleksander Barkov.

Päähuomion saaneen kärkikaksikon jälkeen kolmas varausvuoro oli Chicago Blackhawksilla, joka otti kanadalaissentteri Kirby Dachin. Colorado Avalanche valitsi neljännellä vuorolla kanadalaispuolustaja Bowen Byramin.

Kakon jälkeen korkein eurooppalaisvaraus oli Detroitin kuudentena varaama saksalaispuolustaja Moritz Seider.

Seuraava suomalaisvaraus oli Ottawa Senatorsin vuorolla 19 varaama puolustaja Lassi Thomson. Päättyneellä kaudella Thomson pelasi WHL-liigan Kelowna Rocketsissa. Heti seuraavalla 20:nnellä vuorolla Winnipeg Jets varasi Lukko-puolustaja Ville Heinolan.

– Aivan ällikällä lyöty, en tiedä mitä sanoa. En osannut odottaa, että menee näin aikaisin. Ehkä ekan kierroksen lopulla. Tosi mahtavaa. Ja Ville heti perään. Tosi hienoa, Thomson sanoi.

Hughes innoissaan ykkösvarauksesta

Ykkösvaraus Hughes pelasi tämän kauden Yhdysvaltain jääkiekkoliiton NTDP-kehitysjoukkueessa USHL-sarjassa. MM-kisoissa hän jäi kolmeen syöttöpisteeseen.

– Olen ihan liekeissä. Olen niin innoissani, että pääsen Devilsiin. Siellä on hienoja ihmisiä, hieno organisaatio, Hughes hehkutti.

Hughes oli etukäteen hehkuttanut sitä, kuinka hienoa on, että hän ja Kakko pääsevät perinteisten vihollisten Devilsin ja Rangersin leireihin, meni valinta sitten miten päin hyvänsä. Devils pelaa kotiottelunsa Newarkissa ja Rangers Hudson-joen toisella puolella Manhattanilla, ja samassa divisioonassa pelaaville joukkueille tulee paljon keskinäisiä kohtaamisia.

– Meidät linkitetään yhteen pitkäksi aikaa, Devilsiin ja Rangersiin, siitä tulee siistiä ja hauskaa, Hughes sanoi ja vertasi tilannetta Washingtonin ja Pittsburghin tähtipelaajien Aleksandr Ovetshkinin ja Sidney Crosbyn pitkään jatkuneeseen keskinäiseen kilpailuun.

– En sano, että meistä tulee kuin Ovetshkin ja Crosby, mutta tämä on siistiä.

STT

