Kansanedustaja ja pastori viihtyy kirkkoherran talossa ja Somerniemen kesätorilla

Espoolaisen kansanedustajan Antero Laukkasen kesäasunnolta tulee Somerniemen kesätorille matkaa vain reilu kilometri. Somerniemen uusin torineuvos kävi torilla kuitenkin jo paljon ennen kuin löysi vaimonsa kanssa Somerniemeltä vapaa-ajan asunnon.

Huhtikuun vaaleissa eduskuntapaikkansa uusinut Laukkanen on ehtinyt nähdä elämässään yhtä ja toista. Parikymmentä vuotta sitten hän oli muun muassa perustamassa Espooseen uutta vapaan suunnan seurakuntaa. Somerniemen tori jaksaa kuitenkin hämmästyttää Laukkasta edelleen.

– Kuulimme vaimoni kanssa kesätorista ensin ystäviltä. He kertoivat ihmeissään torista, jossa oli valtavasti myyjiä ja mahdottomasti väkeä, mutta samalla aito ja hyvä tunnelma. Pakkohan meidän oli tätä ihmettä lähteä katsomaan ja ihastuimme heti.

Laukkasen esittelytekstissä lukee kansanedustajan ja pastorin lisäksi sosiaalineuvos. Lauantaina Laukkanen julistettiin kesätorilla vuodesta 1991 jaetun torineuvoksen tittelin uusimmaksi kantajaksi. Hänen tehtävänään on toimia kauppapaikan suojelijana ja torihengen ylläpitäjänä.

Laukkasen arkea titteli ei mullista:

– Muutaman vuoden ajoimme kesätorille Espoosta. Keväällä 2015 ostimme Somerniemeltä vapaa-ajan asunnon, ja sen jälkeen torille on ollut pakko päästä joka lauantai.

Kristillisdemokraattisen kansanedustajan, seurakunnan perustajan ja pastorin tarinaan sopii hyvin se, että vapaa-ajan asunto on Somerniemen edesmenneen legendaarisen kirkkoherran Artturi Sorsavirran entinen talo.

– Olemme niin tykästyneet Somerniemeen ja koko Someroon, että olemme täällä paljon myös talvella. Käsittämätön paikkakunta, josta löytyy mahtavia ihmisiä ja kaikki palvelut.

Laukkanen ihastelee yhdessä tekemistä, joka Somerolta vielä osataan.

– Toria on ylläpidetty vuosia talkoilla. Sen viereen Somerniemen Musiikkiteatteri teki juuri uuden katsomon, mikä on myös huikea tarina: teatterissa ei vain näytellä, vaan myös rakennetaan.

Antero Laukkanen on toiminut vuosia politiikassa. Espoon kaupunginvaltuustossa hän on ollut vuodesta 2001. Eduskuntaan hän nousi ensi kertaa vuonna 2015. Somerniemestä on tullut politiikan paineiden keskellä tärkeä paikka.

– Somerniemellä pulssi laskee ja mieli rauhoittuu.

Laukkanen toimi 2000-luvun vaihteessa eduskunnassa avustajana, mutta vuonna 2003 hän ryhtyi Majakka-seurakunnan päätoimiseksi pastoriksi. Laukkanen perusti evankelisluterilaisen kirkon ulkopuolella olevan kristillisen seurakunnan vuonna 1998 viiden tuttavansa kanssa. Tällä hetkellä Majakkaan kuuluu noin 110 jäsentä.

– Kaipasimme seurakuntaa, joka olisi yhteisöllisempi kuin perinteiset seurakunnat, Laukkanen kertoo.

Juuri ihmisten välinen välitön kanssakäyminen viehättää häntä myös Somerniemen kesätorissa.

– Torikäyntini kestää vähintään kolme tuntia. Moni torikävijä on tullut vuosien aika tutuksi, joten juttua riittää. Torilla pitää juoda myös kahvit ja syödä letut.

Laukkanen kiertää torilla tarkasti myös kojut. Valtavalta kirpputoripuolelta tarttuu joka kerta jotakin mukaan. Laukkanen on innoissaan tuoreesta euron löydöstään. Se on rautapiikki, jolla voi tehdä pienen reiän puuhun ruuvausta helpottamaan.

– Piikki on niin vahva, että sitä voi lyödä vaikka vasaralla. Olen etsinyt tällaista kaksi vuotta ja kesätorilta se löytyi.

Piikille on myös käyttöä, sillä korjausta odottaa parhaillaan muun muassa vaimon torilta löytämä ompelulaatikosto.

Kansanedustaja ja torineuvos

Antero Laukkanen

61-vuotias kristillisdemokraattien kansanedustaja Espoosta.

Espoon kaupunginvaltuutettu.

Majakka-seurakunnan perustaja ja pastori.

Yhdysvalloissa pidettävien rukousaamiaisten vakiovieras. Ollut mukana Clintonin, Bushin, Obaman ja Trumpin kutsusta.

Somerniemen vapaa-ajan asukas vuodesta 2015.

Somerniemen kesätorin uusi torineuvos.