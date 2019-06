Käräjäoikeus hylkäsi rekrytointifirman työntekijän syytteen Vekaranjärven kaksoiskansalaisen syrjintäjutussa

Käräjäoikeus on hylännyt syytteen Vekaranjärven varuskunnan epäillyssä syrjinnässä. Henkilöstövuokrausyrityksen palveluesimiestä syytettiin kaksoiskansalaisen työsyrjinnästä varuskuntaravintolan rekrytoinnissa.

Henkilöstövuokrausyritys on välittänyt työntekijöitä muun muassa Leijona Cateringille. Leijona Catering taas on Puolustusvoimien alihankkija, joka tarjoaa ruoka- ja ravintolapalveluita ja pyörittää muun muassa Vekaranjärven varuskuntaravintolaa.

Vuokrafirman palveluesimiehenä toiminut mies oli oikeuden mukaan yksin tehnyt päätöksen siitä, ettei työpaikkaa Vekaranjärven varuskunnan keittiöstä hakenut nainen täytä Venäjän kaksoiskansalaisuutensa takia vaatimuksia tehtäviin.

Käräjäoikeus katsoi, että kaksoiskansalaisten kelpaamattomuudesta oli annettu ohje ja että rekrytointiyrityksen työntekijä vain noudatti ohjetta.

Miehen mukaan rekrytointiyritys oli aiemmin vuonna 2016 välittänyt Leijona Cateringille työntekijäksi kaksoiskansalaisen. Tällöin vuokratyöntekijä oli ollut töissä vain yhden päivän, ja ravintolapäällikkö oli ilmoittanut rekrytointiyritykselle kaksoiskansalaisten kelpaamattomuudesta.

– Leijona Cateringin ravintolapäällikkö soitti ja ilmoitti, että turvallisuusupseeri oli näin sanonut, syytteestä vapautettu mies sanoi.

Syyttäjä jätti esimiehet syyttämättä

Syyttäjä teki jo aiemmin jutussa kolme syyttämättäjättämispäätöstä. Ilman syytettä jäivät henkilöstövuokrausfirman toimitusjohtaja ja aluepäällikkö sekä Leijona Catering Oy:n Vekaranjärven varuskuntaravintolan ravintolapäällikkö. Päätösten mukaan syyttäjä ei löytänyt näyttöä siitä, että nyt syytteestä vapautetulle palveluesimiehelle olisi annettu ohjeistus kaksoiskansalaisten kelpaamattomuudesta.

Käräjäoikeuden tulkinta siis eroaa syyttäjän aiemmasta tulkinnasta.

– Toisin kuin edellä kerrotuissa syyttämättäjättämispäätöksissä, Leijona Catering Oy:lle hakeneiden kaksoiskansalaisten epäämisestä oli annettu ohje ja että (palveluesimies) oli ainoastaan noudattanut tätä tiedossaan ollutta ohjetta, käräjäoikeus totesi.

Oikeus ei ottanut kantaa siihen, oliko ohjeen antanut alun perin väitetty Puolustusvoimien turvallisuusupseeri tai joku muu. STT on yrittänyt saada kommenttia Vekaranjärven varuskunnasta mahdollisen ohjeen antamisesta noin viikon verran, mutta ei ole toistaiseksi tavoittanut ketään kommentoimaan asiaa.

Työnhakulomake tuki palveluesimiehen kertomusta

Henkilöstövuokrausfirman työnhakuun tarvittavassa henkilöprofiilissa oli ollut kohta, jossa oli kysytty profiiliin kirjautuvan henkilön äidinkieltä sekä kansalaisuuksia. Palveluesimies kertoi havainneensa työnhakijan kaksoiskansalaisuuden tämän työhakemuksesta. Oikeus katsoi, että jo kansalaisuustietojen kysyminen työnhakuprofiilissa kertoi siitä, että vuokrafirma oli antanut jonkun merkityksen työnhakijan kansalaisuudelle työnhaussa.

– Myös se, että (palveluesimies) oli vastannut (työnhakijan) viestiin kaksoiskansalaisuuden käymättömyydestä vain muutamassa minuutissa, tukee sitä käsitystä, että vastaus on perustunut johonkin jo (palveluesimiehen) tiedossa ja siten olemassa olleeseen ohjeeseen, oikeus katsoi.

