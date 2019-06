Katso video: Iltatorilla julistettiin kafferauha – Anne Mattila illan viihdyttäjänä

Keli hellii ja tunnelma on odottava. Läheskään kaikki halukkaat eivät mahdu istumaan torikatsomon penkeille, kun illan esiintyjän on määrä saapua pian lavalle. Monet joutuvat tyytymään näköesteisiin seisomapaikkoihin.

Jo ennen iskelmätähti Anne Mattilan esiintymistä on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa. Epäviralliset kaffenryystön SM-kisat järjestetään Salon torilla nimittäin jo kahdeksatta kertaa. Vaikka kilpailu itsessään on leikkimielinen, sen sanoma on tärkeä. Kaffenryystökisan järjestäjätahona on Salon omaishoitajat ry.

– Monet ovat tietämättään omaishoitajia. Jos esimerkiksi puolisoaan, lastaan tai vanhempaansa hoivaa, on tällöin omaishoitaja, Salon omaishoitajat ry:n hallituksen jäsen Sirpa Tikkala toteaa.

Kaffenryystön SM-kisojen tarkoituksena on lisätä tietoutta omaishoitajuudesta ja tukea tarjoavista tahoista. Salon omaishoitajat ry toteaa, että kahvitauko on usein omaishoitajalle päivän ainoa hetki, jolloin hän saa olla rauhassa omien ajatustensa kanssa. Järjestön mukaan Salossa on noin 3 500 omaishoitajaa, joista vain pieni osa on hakenut omaishoidon tukea.

– Me tarjoamme omaishoitajille esimerkiksi keskusteluseuraa ja apua erilaisten lomakkeiden täyttämisessä. Järjestämme myös retkiä ja muita aktiviteetteja, Tikkala kertoo.

”Kafferauhan julistus” on lisätty kaffenryystökisojen yhteyteen korostamaan omaishoitajien lepohetkien tärkeyttä. Toisaalta sitäkin seikkaa korostetaan, että Salolla on nyt oma vastineensa Turun joulurauhan julistukselle.

Kaffenryystökisoissa kilpaili viisi salonseutuluisittain tunnettua henkilöä: Salon Seudun Vihreiden puheenjohtaja Mira Aaltonen, yrittäjä ja kaupunginhallituksen jäsen Marko Tapio (kok.), päiväkodinjohtaja Siv Ilola, yrittäjä Markku Blom ja Varsinais-Suomen perhehoitoyksikön kordinaattori Maarit Haverinen. Kilpailun voittaja valittiin yleisön suosionosoitusten ja ryystön voimakkuuden perusteella. Tämän vuoden ryystömestarin tittelin itselleen ansaitsi Marko Tapio.

– Aika mahtava olo. Omat sokerit oli mukana, siitä oli varmasti apua, Tapio sanailee.

Tapio myöntää olevansa kahvin suurkuluttaja. Hänellä on tietyt rutiinit, jotka koskevat aamukahvittelua.

– Ensimmäiseksi juon suuren tuopillisen kahvia, minkä jälkeen syön aamupalaa ja suoritan muut aamutoimet. Sitten nautiskelen kahvia vielä pienestä kupista.

Kun Tapio muutamia vuosia sitten täytti 50, pyysi hän ystäviltään ja läheisiltään lahjaksi kahvikuppeja. Nyt hänellä onkin kokoelmassaan noin 70 kuppia.

– On mukava aina kahvia juodessa tarkistella, kenen antamasta kupista sitä milloinkin juo, hän toteaa.

Tapio ei juurikaan valmistautunut kilpailuun. Hänen kodissaan kahvin ryystäminen on nimittäin kiellettyä.

– Kisaa edeltävänä päivänä hiukan kokeilin, miten homma sujuu. Sen enempää en ole harjoitellut, koska vaimo kieltää ryystämisen, Tapio nauraa.

Kafferauhan julistamisen jälkeen on Anne Mattilan vuoro. Väenpaljoudesta huomaa, että Mattila on torivieraiden silmissä odotettu vieras.

– Tulen erittäin hyvillä mielin Saloon! Edellisestä kerrasta on aikaa jo 12 vuotta, Mattila muistelee ennen keikkaansa.

Laulajan töiden ohella Mattila on myös kuvataiteilija. Hän pitää kotipaikkakunnallaan Karvialla taidekahvilaa, jonka yhteydessä on myös galleria.

– Kahvilassani on käynyt paljon salolaisia, jotka ovat toivoneet minua iltatorille esiintymään, hän vakuuttaa.

Mattila kertoo kuluneen kevään olleen erittäin kiireinen. Hän työstää parhaillaan uutta albumia.

– Uutta musiikkia tulee pian, Mattila lupaa.

– Teen vuodessa 50–80 keikkaa, joten kiirettä pitää, hän lisää.