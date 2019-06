Käytettyjen kännyköiden kauppa kasvaa – huomioi nämä asiat, jos aiot ostaa puhelimen uusiokäyttöön

Käytetyn älypuhelimen ostaminen voi kiinnostaa kuluttajaa huokean hinnan ja ympäristöystävällisyyden takia, mutta kännykkäkaupoilla kannattaa olla tarkkana.

Käytettyjä puhelimia myyvän Fonumin kehityspäällikkö Saku Anttila sanoo, että yksityishenkilöltä puhelinta ostettaessa laitetta olisi hyvä päästä tutkimaan ennen ostopäätöstä. Aluksi kannattaa varmistaa, että puhelin käynnistyy.

Älypuhelimissa on usein sisäänrakennettu sovellus, josta ostaja voi tarkastaa akun kapasiteetin.

– Yleisesti voi tulkita, että yli 90 prosentin kapasiteetti on lähes uudenveroinen. Alle 80 prosenttia alkaa häiritä puhelimen käyttöä.

Laitteen kuntoa voi arvioida myös ulkoisesti. Tavallisesta käytöstä syntyneet kulumat eivät tee kännykästä käyttökelvotonta, mutta rungon vääntymät tai suuremmat kolhut ovat varoitusmerkki.

Harjaantumaton silmä ei erota piileviä vikoja. Ilman asiantuntemusta on vaikea hahmottaa esimerkiksi sitä, onko puhelin joskus uinut vessanpöntössä. Puhelin voi toimia jonkin aikaa kastumisen jälkeen, mutta hiljalleen yhteydet alkavat heikentyä ja käyttö vaikeutua.

Lisäksi Anttila huomauttaa, että puhelimessa voi olla päällä tililukituksia. Jos puhelimeen on kirjauduttu myyjän tilillä, uusi omistaja ei tietyn rajan jälkeen pysty esimerkiksi ostamaan sovelluksia sovelluskaupasta. Tililukitusta ei voi poistaa ilman alkuperäisen omistajan salasanaa.

Kuluttajansuoja ei yllä yksityiseen kauppaan

Kilpailu- ja kuluttajaviraston neuvontapalvelujen ryhmäpäällikkö Terhi Toivanen sanoo, että virastoon ei juuri tule yhteydenottoja käytettyjen puhelinten kauppaan liittyen. Tyypillisimmät ongelmat liittyvät siihen, ettei puhelin toimi, tai että sitä on korjattu toistuvasti tuloksetta.

Toivanen huomauttaa, että kuluttajansuojalaki ei koske tapauksia, joissa puhelin on ostettu yksityiseltä myyjältä.

– Me emme puutu niihin asioihin millään tavalla. Ohjaamme osapuolia neuvottelemaan asiasta keskenään. Ei siinä oikeastaan kannata käräjöimäänkään lähteä, Toivanen sanoo.

Nykyään uusvanhaa puhelinta halajava ei kuitenkaan ole vain yksityisten myyjien varassa. Yhä useammat yritykset ovat alkaneet myydä kunnostettuja, käytettyjä älypuhelimia. Yritykset tarjoavat tavallisesti kattavan takuun käytetyllekin laitteelle.

Toivasen mukaan laitteen virhe ei aina oikeuta kaupan purkamiseen, vaan myyjä voi valita hyvitystavaksi sen, että korjaa laitteen.

– Asiakkaat hyvin usein haluavat purkaa kaupan, jolloin joutuu toteamaan, että myyjällä on oikeus korjata vika, Toivanen sanoo.

Yritykset häivyttävät hähmäisyyttä

Käytetyn puhelinkaupan pioneeri oli Suomessa Swappie-yritys, joka aloitti toimintansa vuonna 2016. Yrityksen toimitusjohtaja ja toinen perustajajäsen Sami Marttinen kertoo, että yksityiskohtainen huoltoprosessi myllää käytetyn kännykän uudenveroiseksi. Toimivuuden lisäksi tietoturva on tärkeää.

– Jokaisesta puhelimesta tyhjennetään kaikki data. Katsomme myös kansainvälisistä tietokannoista, ettei puhelinta ole ilmoitettu varastetuksi.

Fonum alkoi myydä käytettyjä puhelimia tämän vuoden vappuna. Fonumin toimitusjohtaja Ari Hyytiäinen arvelee, että markkinat tulevat kasvamaan voimakkaasti. Uutena ostettavien puhelinten hinnat ovat kirineet korkeiksi, ja samaan aikaan kierrättämisestä on tullut trendikästä.

– Alkaa olla sosiaalisesti hyväksyttävää ostaa halvemmalla hinnalla uudenveroinen, käytetty puhelin.

Hyytiäinen huomauttaa, ettei kuluttajien keskinäisessä puhelinkaupassa sinänsä ole mitään pahaa. On hyvä asia, että laitteet päätyvät uusiokäyttöön. Kaupankäynti netissä tuntemattomien ihmisten kesken voi kuitenkin olla hähmäistä ja huijatuksi tulemisen riski on olemassa

Swappien Sami Marttisella on siitä ensi käden kokemus.

Ennen yrityksen perustamista hän hairahti puhelinta kauppaavan puolitutun Facebook-tarjoukseen. Marttinen lähetti myyjälle rahat etukäteen, mutta puhelin ei koskaan saapunut. Myöhemmin kävi ilmi, että myyjä oli petkuttanut useilta ihmisiltä jo tuhansia euroja.

– Vähän nolo juttu, että edes menin siihen huijaukseen.

