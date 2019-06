Kehitysyhteistyöjärjestö Fida lopettaa työnsä Pohjois-Koreassa – syynä kiristyneet pakotteet

Suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö Fida lopettaa hankkeensa Pohjois-Koreassa. Järjestö kertoo tiedotteessa, että Yhdysvaltojen asettamat kiristyneet kansainväliset pakotteet vaikuttavat kansainvälisen pankkiliikenteen toimivuuteen ja tekevät tällä hetkellä Pohjois-Korean hankkeisiin liittyvän rahaliikenteen mahdottomaksi.

Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola sanoo järjestön olevan pettynyt siihen, että pakotteiden kiristyminen on yllättäen alkanut globaalisti estämään humanitaarista toimintaa.

Hakolan mukaan Pohjois-Koreasta luopuminen oli järjestölle vaikea päätös, koska avuntarve maassa on suuri.

Fida on toiminut maassa yli 20 vuotta.

STT