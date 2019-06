Kekkosentiellä kävellään

Suomusjärven Kekkosentietä kävellään sunnuntaina 30. kesäkuuta kulttuurin ja kunnon vuoksi. Reitti on Kekkosten kesäpaikasta, Katermasta entisen Seuratalon jäänteille lähelle Rautsuota.

Matkaan lähdetään kello 17 tien puolivälistä eli Sisumajalta, jonka osoite on Kekkosentie 339. Sisumajan luona on hyvin pysäköintitilaa. Tea Kekkonen on lupautunut kävelyn alussa kertomaan Katermasta, joka oli aikanaan Sylvi Kekkosen piilopirtti ja nykyisin Tean perheen kesämökki.

Kävelyä kääntöpaikkaan on runsas 2,5 km. Matkalla pysähdellään ja tutustutaan tien historiaan, siihen liittyviin henkilöihin, tapahtumiin, luontoon ja maisemiin. Kääntöpaikalla entisen Seuratalon kivijalan luona on kahvi- ja mehutarjoilu. Virkistyshetken jälkeen palataan kukin omaan tahtiin Sisumajalle.

Kekkosentie-kävelyn järjestää Suomusjärvi-Seura ry. Kulttuuri- ja kuntokävely on kaikille avoin ja maksuton.