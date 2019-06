Kela lopettaa toimeentulotuen myöntämisen taloyhtiölainan lyhennykseen

Asuntoyhtiön rahoitusvastikkeen maksamiseen ei enää heinäkuusta lähtien voi saada toimeentulotukea Kelasta. Maanantaina julkaistusta uudesta ohjeesta on kertonut muun muassa Taloussanomat. Kela muuttaa linjaansa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) huhtikuussa antaman ratkaisun perusteella.

KHO:n mukaan ei ole toimeentulotukilain mukaista, että tukea voi saada rahoitusvastikkeeseen sisältyvään lyhennykseen. Jos tukea on aiemmin myönnetty, sitä voi kuitenkin Kelasta saada vielä loppuvuoden aikana.

– Muutos on niin iso, että tässä annetaan järjestelyaikaa asiakkaille vähintään kolme kuukautta, Kelan lakimies Johanna Juntunen toteaa STT:lle.

Perustoimeentulotukea voidaan jatkossakin myöntää rahoitusvastikkeeseen sisältyviin lainan korkokuluihin.

Juntunen huomauttaa, että jatkossa henkilökohtaisen asuntolainan ja taloyhtiölainan lyhennystä kohdellaan toimeentulotuessa samoin kriteerein. Henkilökohtaisten lainojen lyhennyksiä ei aiemminkaan ole korvattu perustoimeentulotuesta.

Putkiremonttien kustannukset tuoneet yhteydenottoja oikeusasiamiehelle

Rahoitusvastiketta käytetään taloyhtiön nimiin otettujen luottojen maksamiseen. Osakkailta perittävän vastikkeen suuruus voi kasvaa esimerkiksi putkiremonttien tai muiden peruskorjausten yhteydessä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston esittelijäneuvos Tapio Räty kertoi Taloussanomille, että Kelan linjauksesta on toimistoon otettu yhteyttä juuri putkiremonteista päälle kaatuneiden vastikekulujen vuoksi. Pahimmillaan tilanne johtaa siihen, että ihmiset joutuvat myymään asuntonsa.

Räty on Taloussanomien mukaan kehottanut hakemaan tarvittaessa muutosta Kelan tekemiin toimeentulopäätöksiin. Muutoksenhakuun voi olla tarvetta, sillä Kelan linjaus koskee kaikkia rahoitusvastikkeita, mutta KHO:n ratkaisu vain uudisrakennuskohteen lainalyhennyksiä. STT ei perjantaina tavoittanut Rätyä kommentoimaan asiaa.

Kelan Juntunen ei näe, että KHO:n tekemää linjanvetoa voitaisi tulkita toisin esimerkiksi putkiremonttikulujen kohdalla.

– Kelassa on tulkittu, että linjauksen tulee koskea kaikkea rahoitusvastiketta. Enkä ole nähnyt, miten olisi perusteltavissa, että se koskisi vain uudisrakentamiseen liittyvää rahoitusvastiketta.

Keinona täydentävä toimeentulotuki

Kelalta kielteisen päätöksen perustoimeentulotuesta saava voi vielä kääntyä oman kotikuntansa puoleen. Kunta voi harkintansa mukaan myöntää niin sanottua täydentävää toimeentulotukea. Juntusen mukaan kuntien harkintamahdollisuudet tämän etuuden myöntämisessä ovat Kelaa suuremmat.

Kelalla ei ole tilastoa siitä, kuinka suuri osuus perustoimeentulosta on kohdentunut rahoitusvastikkeisiin. Kokonaisuudessaan toimeentulotuesta maksetaan omistusasuntojen varsinaisiin asuntomenoihin noin 1,5 miljoonaa euroa kuukaudessa. Kulut ovat kasvaneet kahden viime vuoden aikana.

Toimeentulotuki on niin sanottu viimesijainen etuus, jota maksetaan vasta muiden etuuksien jälkeen. Rahoitusvastike huomioidaan sitä ennen yleisen asumistuen laskukaavassa. Toimeentulotukea haetaan, kun asumistuen enimmäismäärä ei riitä kattamaan menoja.

Osakkaiden maksuvaikeudet lisääntyneet asuntoyhtiöissä

Taloyhtiölainojen koko on viime vuosina kasvanut etenkin uudisrakennuksissa. Esimerkiksi Suomen Pankki on ollut huolissaan kotitalouksien velkataakan kasvusta.

Yhtiöiden lainanhoitoon keräämien vastikkeiden maksuvaikeudet ovat nekin hieman yleistyneet viime aikoina. Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvisen mukaan asia nousi ilmi liiton keväällä toteuttamassa tutkimuksessa. Kun lainataakat ovat yhä suurempia, eteen tulevista muutoksista ei välttämättä selviydytä.

– Taloyhtiön ongelmaksi asia tulee vasta, jos maksamattomiin vastikkeisiin ei reagoida ajoissa ja vastikerästejä pääsee kertymään.

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006142183.html

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1554466360002.html

STT

Kuvat: