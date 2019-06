Kemijärven biojalostamon ympäristöluvan ehdot tiukat, mutta eivät estä rakentamista

Kemijärven biojalostamohankkeelle myönnetyn ympäristöluvan ehdot ovat erittäin tiukat vesiin ja ilmaan johdettavien päästöjen osalta, hankkeen takana oleva Boreal Bioref kertoo. Yhtiö kertoo, etteivät ehdot kuitenkaan estä biojalostamon rakentamista.

Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala arvioi STT:lle eilen, että päästöehtoja joudutaan syynäämään laitetoimittajien kanssa.

– Käsitykseni mukaan päästöehdot ovat kireämmät kuin olimme hakeneet, joten joudumme tarkastamaan laitetoimittajien kanssa, pääsemmekö nykyisillä suunnitelmilla päästöehtoihin, Nivala kertoi eilen illalla.

Yhtiön mukaan Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt poikkeusluvan töiden aloittamiseen.

Biojalostamon ympäristölupa tulee julkiseksi huomenna.

Tehtaan vuosittainen tuotantomäärän on määrä olla 500 000 tonnia ja pääosin sellua Kiinan pehmopaperimarkkinoille. Tehtaassa on tarkoitus valmistaa myös muun muassa kankaisiin käytettävää liukosellua, mikrokiteistä selluloosaa esimerkiksi lääketeollisuuden tarpeisiin ja mäntyöljyä.

Hankkeessa on Boreal Biorefin lisäksi mukana kiinalainen valtionyhtiö China CAMC Engineering (CAMCE) ja viime vuonna enemmistöomistajaksi itsensä ostanut kiinalainen sijoitusyhtiö Shanying.

Lähes miljardiluokan hanke

Biojalostamohankkeen kokonaisinvestoinniksi on arvioitu 950 miljoonaa euroa. Boreal Bioref ei ole halukas arvioimaan investointipäätöksen tarkempaa aikataulua, mutta sanoo palaavansa päätökseen myöhemmin tänä vuonna.

Toimitusjohtaja Heikki Nivala sanoi eilen, että ennen investointipäätöstä yhtiö tekee urakkakilpailutuksen ja viimeistelee laitetoimitus- ja asennussopimukset. Myös hankekumppanit käyvät ympäristölupaa läpi tiukalla seulalla.

– Eiväthän tämän kokoisessa investoinnissa rahoituspäätökset ole muodollisia. Investoijat ja lainoittajat tutkivat kyllä tarkkaan ympäristöluvan ja siihen liittyvät ehdot, Nivala sanoi.

Boreal Bioref arvioi, että biojalostamo työllistää käynnissä ollessaan arviolta vajaat parisataa henkeä ja kokonaistyöllisyysvaikutus on noin 1 100 henkilötyövuotta.

Tehtaan rakennusvaiheessa töissä on arvioitu olevan enimmillään lähes 3 000 ihmistä.

Puun tarve lähes 3 miljoonaa kuutiometriä

Biojalostamon on arvioitu käyttävän vuosittain 2,8 miljoonaa kuutiometriä puuta, pääosin mäntyä. Boreal Biorefilla on yhteensä kahdeksan raaka-aineen hankintasopimusta.

Yhtiön mukaan puu hankittaisiin lähialueilta eli Itä-Lapin alueelta, Koillismaalta sekä Keski- ja Ylä-Lapista. Hankinta-alueen metsistä noin 20 prosenttia on suojeltu, yhtiö kertoo.

– Suojeluprosentti on erittäin korkea ja täyttää esimerkiksi ympäristöjärjestöjen suojeluvaatimukset, Boreal Biorefin tiedotteessa sanotaan.

STT

