Kesä alkaa – torille!

Salon seudun tunnetuin kesäperinne, torstai-iltojen iltatorit, starttaavat jälleen.

Ilman esiintyjiäkin loistava Salon torin nousee seuraavalle tasolle, kun tarjolla on joka viikko konsertti – kaikille ja ilman pääsymaksua.

Tänä kesänä torille saapuvat esimerkiksi iskelmätähti Anne Mattila ja meiningin taatusti torilavan kattoon nostava Teflon Brothers.

Torin ja iltatorien merkitys Salon keskustan elin- ja vetovoimalle on suuri.

Salon keskusta kärsii paikoin apeista näkymistä. Tyhjät liiketilat ja pimeät näyteikkunat ovat ongelmia myös muissa kaupungeissa, kun kaupunkien laitamille rakennetut kauppakeskukset ja nettikauppa syövät elinvoimaa kaupunkikeskustoista.

Salolla on eväitä pitää keskusta elävänä: kaupungin suurin kauppakeskus on keskellä kaupunkia ja torielämä erittäin vilkasta.

Tori tuo säännöllisesti ihmiset paitsi ostoksille myös yhteen. Hyvä kaupunkitila ei ole yksinomaan kaupallista toimintaa vaan myös kohtaamisia synnyttävää. Torilla voi nähdä tuttuja ja vaihtaa ajatuksia, vaikkei ostoslista olisikaan pitkä.

Torstaisten tori-iltojen takana häärii Suvisalo ry.

Yhdistyksen juuret ulottuvat 1980-luvun alkuun asti eli iltatoriperinne on jatkunut jo miltei 40 vuotta. Monen salolaisen kesään iltatorit ovat kuuluneet aina, lapsuudesta lähtien.

Mutta onko torstaisin yleensä aurinkoista vai sateista? Kumpaan tahansa suuntaan kallistuvaa perimätietoa on taatusti liikkeellä.

Laulaja Anita Hirvonen muisteli Salon Seudun Sanomissa 2000-luvun alkupuolella näin:

”Voi jukra, aina kun olemme Salossa, vettä sataa kaatamalla! Olin yhtenä rutikuivana kesänä keikalla Salossa. Koko kesänä ei ollut tullut pisaraakaan, mutta juuri sinä iltana, kun minä nousin lavalle, vettä tuli taivaan täydeltä. Tori oli täynnä ihmisiä, mutta sadetta oli odotettu niin kauan, että se ei haitannut tahtia yhtään.”