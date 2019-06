Keskisuomalainen: Ilmavoimat vähentää merkittävästi Lapinmajan käyttöä Lemmenjoella

Ilmavoimat vähentää merkittävästi kohutun Lapinmajan käyttöä Inarin Lemmenjoella, kertoo Keskisuomalainen. Lehden mukaan muutos johtuu Pääesikunnan tuoreesta määräyksestä.

Puolustusvoimien yhteistoiminta- ja sidosryhmätilaisuudet järjestetään vastedes ensisijaisesti Puolustusvoimien omissa tai valtionhallinnon yhteisissä tiloissa, joista ei synny tilakustannuksia. Lemmenjoen Lapinmajaa hallinnoi Ilmavoimien Lapinmaja -säätiö, joka perii majan käytöstä tilavuokraa.

Kenraalimajuri Pasi Jokisen mukaan uusi linjaus on myös se, että vapaaehtoisten harjoitusten käyttö sidosryhmä- ja virkistystoimintaan kielletään yksiselitteisesti.

Karjalan lennosto järjesti syksyllä 2017 Lemmenjoen Lapinmajalla vapaaehtoiseksi harjoitukseksi kutsutun sidosryhmätilaisuuden, jonka jälkipyykkiä pestään rikostutkinnassa ja oikeudessa.

Selvityksen alla on muun muassa se, reagoiko Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg riittävän nopeasti ja kattavasti saatuaan tietää Lemmenjoen harjoituksen johtajan, eversti Markus Päiviön epäasiallisesta käytöksestä ja Ilmavoimien silloisen komentajan Sampo Eskelisen toimista tähän liittyen. Päiviön epäillyn epäasiallisen käytöksen on kerrottu liittyneen hänen alkoholinkäyttöönsä.

Keskisuomalaisen mukaan Pääesikunta antoi huhtikuussa määräyksen, jonka mukaan yhteistoiminta- ja sidosryhmätilaisuuksissa alkoholia voidaan tarjota enintään kolme ravintola-annosta ja pääsääntöisesti aterian yhteydessä.

