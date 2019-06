Keskustan valtiosihteerien nimet julki: eduskunnasta pudonneet Kimmo Tiilikainen ja Tuomo Puumala nousevat valtiosihteereiksi

Hallituspuolue keskusta on kertonut valintansa neljäksi valtiosihteerikseen.

Keskustan ministeriryhmän valtiosihteeriksi esitetään entistä ympäristöministeriä Kimmo Tiilikaista, joka putosi eduskunnasta kevään vaaleissa. Tiilikainen ei onnistunut uusimaan kansanedustajan paikkaansa vaihdettuaan vaalipiirinsä Kaakkois-Suomesta Helsinkiin.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän valtiosihteeriksi nousee Maria Kaisa Aula. Aula on entinen lapsiasiavaltuutettu, joka toimi keskustan kansanedustajana vuosina 1991-2003. Aula siirtyy valtiosihteeriksi sosiaali- ja terveysministeriöstä, missä hän on toiminut lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankejohtajana.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon valtiosihteeriksi on valittu entinen kansanedustaja Tuomo Puumala, joka Tiilikaisen tavoin tippui eduskunnasta huhtikuun vaaleissa. Viime vaalikaudella Puumala toimi eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajana.

Elinkeinoministeri Katri Kulmunin valtiosihteeriksi tulee Jari Partanen. Edellisessä hallituksessa Partanen toimi keskustan ministeriryhmän poliittisena valtiosihteerinä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa keskustan eduskuntaryhmän pääsihteerinä.

Keskusta kertoo valinnoista verkkosivuillaan. Valtioneuvosto nimittää puolueen valtiosihteerit turvaselvitysten valmistuttua.

Valtiosihteereiksi useita ex-kansanedustajia

Keskustan valintojen myötä pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitukselle on nyt valittu kaikki 15 valtiosihteeriä.

Hallituspuolueista myös SDP ja vihreät ovat poimineet valtiosihteereikseen entisiä kansanedustajia. Kokemusta kansanedustajan työstä on SDP:n Pilvi Torstilla sekä vihreiden Johanna Sumuvuorella ja Olli-Poika Parviaisella.

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna muun muassa poliittisessa ohjauksessa ja asioiden valmistelussa.

STT

