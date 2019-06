Kiinan puolustusministeri muistutti voimankäytön mahdollisuudesta Taiwania kohtaan ja puolusti Taivaallisen rauhan aukion vuoden verilöylyä

Kiina ei sulje pois voimankäyttöä yhtenä mahdollisuutena Taiwanin yhdistämisessä Manner-Kiinaan, sanoo Kiinan puolustusministeri. Singaporen turvallisuuskonferenssissa puhunut Wei Fenghe varoitti aliarvioimasta Kiinan armeijan tahdonvoimaa.

– Pyrimme vilpittömästi ja kaikin keinoin rauhanomaiseen yhdistymiseen, mutta emme lupaa poissulkea voimankäyttöä, Wei sanoi puheessaan.

– Armeijamme päättäväisyyden ja tahdonvoiman aliarvioiminen on äärimmäisen vaarallista.

Kiina katsoo Taiwanin kuuluvan itselleen eikä suostu diplomaattisuhteisiin sellaisten maiden kanssa, jotka pitävät yllä diplomaattisuhteita Taiwaniin. Saari on ollut vuodesta 1949 saakka Kiinan sisällissodan hävinneen osapuolen hallussa ja on käytännössä itsenäinen valtio.

– Jos joku uskaltaakin erottaa Taiwanin Kiinasta, Kiinan armeijalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin taistella kaikin keinoin. Kaikin keinoin kansallisen yhtenäisyyden puolesta.

Puolustusministerin puhe oli tietynlainen vastaus Yhdysvaltain virkaatekevän puolustusministerin Patrick Shanahanin lauantaiselle puheelle Singaporessa. Shanahan varoitti Kiinaa nakertamasta naapuriensa itsemääräämisoikeutta ja vakuutti Yhdysvaltojen panostavan sotilaallisen läsnäoloon Aasian alueella voidakseen puolustaa liittolaisiaan.

”Keskushallinto teki vuonna 1989 oikean ratkaisun”

Wei mainitsi puheessaan myös Pekingin Taivaallisen rauhan aukion vuoden 1989 verilöylyn, josta tulee tiistaina kuluneeksi 30 vuotta. Kiinalaissotilaat surmasivat tuolloin satoja tai jopa yli tuhat mielenosoittajaa. Opiskelijoiden johtamissa mielenosoituksissa oli vaadittu suurempia poliittisia vapauksia.

– Siinä tapauksessa oli kyse poliittisesta turbulenssista ja keskushallinto ryhtyi toimiin lopettaakseen sen turbulenssin. Se oli oikea linja, Wei sanoi.

Wein mielestä on outoa, että monien mielestä Kiina ei hoitanut tapausta oikein.

– Viimeiset 30 vuotta ovat osoittaneet, että Kiina on muuttunut suuresti, Wei sanoi ja totesi, että hallituksen toimien ansiosta Kiinassa on voitu nauttia vakaudesta ja kehityksestä.

Puolustusministeri otti kantaa myös teknologiajätti Huaweita koskevaan kiistaan, joka on käynnissä Kiinan ja länsimaiden välillä. Esimerkiksi Yhdysvallat on kieltänyt yhtiöitään tekemästä yhteistyötä kiinalaisen Huawein kanssa, koska maan viranomaiset pelkäävät Kiinan hallituksen käyttävän yhtiötä vakoilun välineenä.

– Huawei ei ole sotilasyhtiö. Älkää ajatelko, että koska Huawein johtaja oli aikoineen armeijassa, yhtiö olisi rakennettu osaksi asevoimia, Wei sanoi viitaten Huawein perustajaan Ren Zhengfeihin.

– Siinä ei ole järkeä, koska monissa maissa ympäri maailman entiset sotilaat ovat sotilasuransa jälkeen perustaneet yhtiöitä.

STT

Kuvat: