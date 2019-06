Kiina taipui myötäilemään Hongkongin päätöstä luovutuslain jäädytyksestä

Kiina on asettunut tukemaan Hongkongin päätöstä jäädyttää lakiesitys, jonka myötä itsehallintosaarella on puhjennut laajoja mielenosoituksia. Kiinan ulkoministeriön mukaan päätös viestii Hongkongin yrityksestä kuunnella laajemmin kansalaisia ja palauttaa rauha takaisin Hongkongin kaduille.

Aiemmin Kiina on vahvasti tukenut lakiesityksen läpivientiä.

Kiistelty luovutuslaki olisi mahdollistanut rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Hongkongista Manner-Kiinaan. Lain on kuitenkin pelätty mahdollistavan myös toisinajattelijoiden luovutukset.

STT