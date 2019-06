Kiinalla tiukka ote Hongkongista

Kiina on ottamassa tiukemman otteen Hongkongista. Erityisalueen valta vaihtui vuonna 1997, kun Hongkong siirtyi Britannialta Kiinan alaisuuteen.

Samalla sovittiin laajasta itsehallinnosta 50 vuodeksi. Nyt Hongkongissa odotetaan pelonsekaisin tuntein vuotta 2047, jolloin määräaika päättyy, ja alue voidaan liittää Kiinan järjestelmään.

Esikuvaa tulevasta on jo saatu, kun Kiina on kiristänyt otettaan Hongkongista. Viimeisin kiista koskee lakimuutosta, joka mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Muutoksen pelätään johtavan siihen, että Kiinan politiikkaa arvostelevia henkilöitä voitaisiin lain turvin ottaa kiinni ja antaa Kiinan viranomaisille.

Lakimuutos on nostattanut laajoja mielenosoituksia. Järjestäjien mukaan mielenosoittajia oli Hongkongin kaduilla sunnuntaina jopa yli miljoona. Se on valtava määrä, kun koko asukasmäärä on 7,5 miljoonaa.

Erityisalueen hallinto ja Kiina taas näkevät mielenosoitukset huomattavasti pienempinä. Poliisin mukaan mielenosoittajia oli liikkeellä noin 240 000.

Kansalaisten viesti oli joka tapauksessa selvä. Itsehallintoalueen erityisasemaan ei haluta muutoksia, eikä Kiinan haluta ottavan vahvempaa otetta.

Määrätietoisesti talous- ja sotilasvaltaa kasvattanut Kiina ei mielenosoittajia kuuntele. Presidentti Xi Jinpingin aikana Kiinan halu kontrolloida kaikkea on vain lisääntynyt. Ulkoministeriön edustaja sanoi suoraan, että mielenosoitukset eivät Kiinan päätä käännä.

Mielenosoitukset halutaan nähdä juonitteluna länsimaiden kanssa Kiinaa vastaan.

Hongkongin kärjistynyt tilanne ei yhtään helpota Kiinan ja Yhdysvaltain jännitteistä tilannetta ja kauppasodan uhkaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump voi nousta puolustamaan Hongkongin oikeuksia. Yhdysvalloilla on siihen myös mahdollisuus, koska Hongkongin ja Yhdysvaltojen välille on sovittu erityissuhde.

Kiinan presidentti Xi Jinpingin taas on vaikea perääntyä lakimuutoksesta menettämättä kasvojaan.

Kaikki ainekset isommalle selkkaukselle ovat olemassa.