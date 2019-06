Kirakka uudistuu Vaahteramäeksi

– Eemeli on villi. Äidin mielestä meissä on paljon samaa, olen itsekin tehnyt joitain metkuja, tunnustaa Eeli Hämäläinen .

11-vuotias perniöläispoika on tänä suvena unelmiensa kesätyöpaikassa, vaikka ei kuulemma rahallista palkkaa uurastuksestaan saakaan: Eeli on toinen Kirakan kesäteatteriesityksen Eemeleistä.

Toisen puoliskon Vaahteramäen Eemelin esitysten nimiroolista hoitaa yhdeksänvuotias Junius Jokilehto , Perniöstä myös hän ja vielä täsmällisemmin ”Ylönkylän poikia”, kuten nuoriherra itse asian muotoilee.

Pojat päätyivät näyttelijöiksi kesäteatteriin lehti-ilmoituksen perusteella.

– Meillä oli tammikuussa casting-tilaisuus, ensimmäistä kertaa Kirakan historiassa. Suuri osa näyttelijöistä tuli sitä kautta. Kaikkiaan mukana on 18 näyttelijää, joista noin puolet ei ole aikaisemmin tehnyt teatteria, kertoo Vaahteramäen Eemelin Kirakkaan ohjannut Lisamaria Markula .

– Kiva saada uutta verta mukaan toimintaan, hän jatkaa.

Vaahteramäen Eemeli on Kirakan kesäteatterin yli 30-vuotisen historian ensimmäinen koko perheen näytelmä. Teksti on ohjaajan mukaan perinteinen, ja mukana ovat kaikki rakastetuimmat kohtaukset Eemelin seikkailuista.

– Iidakin nostetaan lipputankoon, Markula lupaa.

Iidan roolissa vuorottelevat Pirkko Heiskanen ja Saga Saarinen . Tenavatähtien osalta Kirakalla on mahtava omavaraisuusaste, sillä neljästä nuoresta näyttelijästä peräti kolme on aitoja perniöläisiä.

Lisamaria Markula kehuu muutenkin Kirakan yhteisöllisyyttä.

– Koko Nurkkilan-Ylönkylän väki on ollut mukana.

Lisamaria Markula itse on tuttu kasvo Kirakan aiemmilta kesiltä, mutta näyttelijänä. Vaahteramäen Eemeli on hänen debyyttinsä ohjaajana. Urakka on ollut Markulan mukaan haastava, sillä mukana on lapsinäyttelijöitä ja elävää musiikkia ja vielä eläväisempi poni.

– Tammikuussa pidettiin ensimmäiset lukuharjoitukset ja helmikuussa otettiin kesäiset promootiokuvat. Maaliskuussa alettiin harjoitella kissankulmalaisten kanssa ja huhtikuussa mukaan tulivat muutkin, Markula kertoo.

Harjoitussessioita kertyi yhteensä 45, noin puolet niistä kolmen tunnin mittaisia ja loputkin parituntisia.

Kirakan reippaita eemeleitä ankara harjoitustahti ei ole häirinnyt.

– Kivaa on ollut vaikka aika rankkaakin. En ole aikaisemmin harrastanut näyttelemistä, kertoo Eeli Hämäläinen.

Sen verran reippaasti uusi ura on vienyt pojan aikaa, että futisharrastus on jäänyt vähemmälle.

– Jalkapallo on ehkä silti mukavampaa, suostuu toinen Kirakan Eemeleistä vertailemaan harrastuksiaan.

Tommi Aitio