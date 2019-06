Kisa Britannian seuraavaksi pääministeriksi alkaa toden teolla – May eroaa konservatiivien johdosta tänään

Britannian pääministeri Theresa May eroaa tänään konservatiivipuolueen johdosta.

May päätyi eroamaan, koska hän ei pystynyt saamaan brexit-sopimustaan läpi parlamentista. May jatkaa kuitenkin pääministerinä siihen asti, kunnes hänen seuraajansa on valittu.

May jättää tehtävänsä tänään kirjeellä puolueelleen. Mitään virallisia tapahtumia päiväksi ei ole suunnitteilla.

May ilmoitti erostaan parisen viikkoa sitten.

– Kadun ja tulen aina katumaan syvästi sitä, etten kyennyt toteuttamaan brexitiä, May sanoi tuolloin virka-asuntonsa edustalla Downing Streetillä. Hän kertoi liikuttuneena, että pääministerin viran hoitaminen oli ollut hänelle suuri kunnia.

Uusi johtaja selvillä heinäkuun lopulla

Konservatiivipuolue valitsee uuden johtajan ja siten myös pääministerin Britannialle heinäkuun lopulla. Ehdokkaiksi mielivillä on maanantai-iltaan asti aikaa ilmoittautua mukaan kisaan.

Mukaan on jo ilmoittautunut muun muassa entinen Lontoon pormestari ja ulkoministeri Boris Johnson. Kovaa brexitin kannattajaa pidetään tällä hetkellä ennakkosuosikkina.

Puoluejohtajasta järjestetään kesäkuussa neljä äänestyskierrosta. Konservatiivipuolueen parlamenttiedustajat jatkavat äänestämistä, kunnes ehdokkaita on enää kaksi.

Puolueen jäsenet pääsevät tenttaamaan kahta kärkiehdokasta vaalitilaisuuksissa 22. kesäkuuta alkaen. Lopulta kaikki puolueen 124 000 jäsentä äänestävät uudesta johtajasta.

Uuden puoluejohtajan ja pääministerin nimen pitäisi olla selvillä 22. heinäkuuta alkavalla viikolla.

STT

