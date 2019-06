Kiskon Kirkkojärvessä havaittu sinilevää

Kiskossa on havaittu sinilevää kahdessa eri järvessä. Kirkkojärven vakiohavaintopaikalla on tehty runsas sinilevähavainto kuluneen viikon aikana, ja viereiseltä järveltä Iso-Kiskolta on kirjattu vähäinen sinilevähavainto Järvi-meriwikiin.

Järvi-meriwikiin on juhannuksena kirjattu kansalaishavaintona erittäin runsas sinilevähavainto Kemiönsaaren itäpuolelle Vardskadsuddenin Strömmaan. Havaintoja on merkitty myös Korppoon luoteispuolella Furuskäriin sekä Hirvensalon Jänissaareen, Varsinais-Suomen ely-keskus kertoo tiedotteessan.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen vakiohavaintopaikoilla sinilevähavainnot ovat pysyneet vähäisinä. Vakiohavaintopaikoilla sinilevää on havaittu vähäisesti Korppoon Korpoströmissä ja Nauvon Seilissä sekä hieman vesipatsaassa Vänön vakiohavaintopaikalla. Muuten sinilevätilanne merialueilla on rauhallinen.

Sinileväkukinta näkyy aluksi vedessä vihertävinä tikkuina, hippusina tai palleroina. Lopulta sinilevä kohoaa veden pinnalle muodostaen viiruja ja lauttoja. Rantaan kasautuessaan sinilevä saattaa muodostaa paksun kerroksen, joka kuivuessaan muuttuu sinivihreäksi. Sinilevistä muodostuneet lautat tai massat hajoavat kepillä koskettaessa hippusiksi, eivätkä takerru tikkuun.

Vähäinen sinilevähavainto ei ole vielä este uimiselle, kunhan veden käyttöön kiinnittää erityistä huolellisuutta. Vettä ei tule niellä ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi, ely-keskus muistuttaa.

Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä. Lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää, sillä lapset ja lemmikit eivät välttämättä osaa varoa sinilevää ja voivat juoda sinileväpitoista vettä.

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ely-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta.