Kiskossa taas triathlon-melskettä – Noin 200 kisaajaa pulahtaa huomenna noin 20-asteiseen Kirkkojärveen

Kesäkuun viimeinen lauantai on totutusti pyhitetty Kiskossa kestävyysurheilulle, eikä tämäkään vuosi tee poikkeusta, kunSuomen vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty triathlon-tapahtumakäydään huomennaKirkkojärven ympäristössäjo 36. kerran.

Tämänkertaiseen Kisko-Triathloniin on ilmoittautunut noin 200 kilpailijaa. Se on suurin piirtein saman verran kuin viime vuonna. Huippuvuosien 300–450 kisaajan määristä on kuitenkin tultu alaspäin.

– Triathlon-kisoja on tullut paljon lisää viimeisen viiden vuoden aikana, kun laji on tullut muotiin, järjestävän seuran Kiskon Kiskojien puheenjohtaja Timo Virtanen kertoo.

Kisko-Triathlonin osallistujamäärää verottaa takuuvarmasti Lahdessa samaan aikaan käytävä kansainvälinen Ironman-kisa 1 500 osallistujallaan. Toisaalta Suomessa vapaita kesäviikonloppuja on loppujen lopuksi niin vähän, että päällekkäisyyksiä tulisi varmasti millä tahansa toisellakin ajankohdalla.

– Ironman-kisa vetää huiput Lahteen. Meillä tämä lauantai on ollut perinteinen kisapäivä. Vain muutaman kerran olemme järjestäneet kisan muussa ajankohdassa, Virtanen muistelee.

Kiskossa kisaajat pääsevät urakoimaan uinnin, pyöräilyn ja juoksun yhdistelmälajissa ihanteellisessa, noin +20 asteen lämpötilassa.

– Kuvittelisin, että se on oikein hyvä keli triathloniin. Tuuli saisi vähän rauhoittua, kun avojärvessä uidaan. Viime vuonna se puhalsi tosin vielä kovemmin. Veden lämpötila Kirkkojärvellä on parikymmentä astetta, Virtanen sanoo.

Järjestäjät pyrkivät tänä vuonna helpottamaan uintireitin hahmottamista tavanomaisesta.

– Rantaan laitetaan iso punainen banderolli, joka kertoo uinnin maalista. Toki siellä veneet kulkevat uimarien edellä normaalisti. Silmille näkyvyys vedessä on kuitenkin lopulta aika pieni varsinkin, jos tuulee, Virtanen muistuttaa.

Kiskossa mitellään paremmuudesta henkilökohtaisella tasolla pikamatkalla (500 metriä uintia, 20 kilometriä pyöräilyä ja viisi kilometriä juoksua) sekä perusmatkalla (1,5 kilometriä uintia, 40 kilometriä pyöräilyä ja kymmenen kilometriä juoksua). Lisäksi tapahtuman ohjelmassa on pikamatkan joukkuekilpailu, jossa selviää myös virallinen palokuntien välinen SM-kilpailu.

36. Kisko-Triathlon Kiskon Kirkkojärven ympäristössä huomenna kello 12.