Klamydiatesteissä esiintyneet ongelmat johtuivat bakteerien mutaatiosta – noin joka kymmennes klamydia saattoi jäädä löytämättä

Klamydiatesteissä aiemmin keväällä havaitut ongelmat johtuivat klamydiabakteerien geenimuutoksista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan.

Osassa bakteereita on havaittu mutaatioita geenissä, johon klamydian toteaminen seulontatestillä perustuu. Testin valmistaja on THL:n mukaan vahvistanut asian.

Ongelma havaittiin huhtikuussa, jolloin pieni osa klamydiatartunnoista oli jäänyt toteamatta ensisijaisella seulontatestillä. Näytteet olivat positiivisia toisilla testeillä. Ongelma koskee vain Aptima Combo 2 -testiä, josta valmistaja kehittää nyt uutta versiota. Uuden version on määrä kattaa myös nyt todettu bakteerikanta

Ongelma havaittiin ensin Turun yliopistollisen keskussairaalan Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratoriossa. Asiaa selvittivät yhteistyössä kaikki Suomessa kyseistä testiä käyttävät kliiniset laboratoriot, Helsingin yliopisto, THL ja Valvira.

Labortaorioissa käytetään nykyään kahta eri seulontatestiä, joilla turvataan luotettava klamydiatulos.

Ruotsi herätti epäilyt geenimuutoksesta

THL:n mukaan ongelma koski Suomessa noin 0,4 prosenttia Etelä- ja Länsi-Suomen alueella seulotuista näytteistä. Alustavan arvion mukaan noin 6-10 prosenttia tapauksista on saattanut jäädä löytämättä.

Tutkijat, Euroopan tautivirasto ja testivalmistaja selvittävät nyt, miten kauan ja kuinka laajasti mutaation sisältämää kantaa on ollut Suomessa. Samalla selvitetään, esiintyykö sitä muualla Euroopassa.

Ruotsissa havaittiin vuonna 2006 vastaavanlainen ongelma, joka koski kahta yleisesti käytettyä testiä. Mutaation sisältävä bakteerikanta oli ehtinyt yleistyä näitä testejä käyttäneillä alueilla niin paljon, että yli puolet kaikista klamydiatapauksista oli mutatoituneen bakteerin aiheuttamia.

THL:n mukaan Ruotsin reilun kymmenen vuoden takainen tapaus antoi syyn epäillä geenimuutosta myös Suomen virheellisten tulosten kohdalla.

– Klamydian ja muiden sukupuolitautien käytössä olevat testausmenetelmät ovat tällä hetkellä erittäin luotettavia. Luotettavuus riippuu paljon myös potilaasta otetusta näytteestä, erikoistutkija Salla Kiiskinen THL:sta kertoo tiedotteessa.

– Yleisesti ottaen laboratorioissa tutkimusten laatuun suhtaudutaan vakavasti ja testien toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti.

Suomessa tehtiin viime vuonna noin 280 000 klamydiatestiä. THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin lähes 15 000 klamydiatapausta.

