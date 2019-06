Koivu tykitti kakkoskierroksella seitsemän birdieä – jatkaa Saksassa golfin Euroopan-kiertueella hyvissä asemissa

Kim Koivu jatkaa ainoana suomalaisgolfarina Münchenissä miesten Euroopan-kiertueen viimeisille kierroksille. Koivu on hyvissä asemissa, sillä hän jakaa kahden kierroksen jälkeen kolmannen sijan Ruotsin Sebastian Söderbergin kanssa kolmen lyönnin päässä kärjestä.

Koivu on pelannut kaksi kierrosta 8 alle parin, kun kisaa johtavan Saksan Martin Kaymerin lukema on -11. Koivu oli perjantaina huimassa vireessä, sillä hän löi toisella kierroksella seitsemän birdieä.

Muut kolme suomalaista karsiutuivat jatkokierroksilta. -1 pelannut Kalle Samooja jäi jatkorajasta yhden lyönnin päähän. Tapio Pulkkanen ja Mikko Korhonen etenivät kahdella ensimmäisellä kierroksella par-vauhtia, joka ei taannut jatkopaikkaa.

STT

