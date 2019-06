Kokemäenjoella etsitään 67-vuotiasta veneilijää

Kokemäenjoella etsitään 67-vuotiasta paikallista miestä, joka lähti iltapäivällä veneilemään Kokemäen Pirkkinäisten kohdalta kohti Huittisten Naarassaarta. Poliisin mukaan miehestä tai hänen käyttämästään veneestä ei ole saatu tämän jälkeen havaintoja.

Lähtiessään mies on ollut pukeutuneena vihreään takkiin ja mustiin kumisaappaisiin. Kadonnut on 175 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan tukeva.

Miehen käytössä on lähtiessä ollut sähkömoottorilla varustettu oranssi lasikuituvalmisteinen soutuvene.

Poliisi ja pelastuslaitos ovat etsineet miestä Kokemäenjoella, sen varrella ja haaroilla.

Havainnot kadonneesta tai hänen käyttämästään veneestä pyydetään ilmoittamaan lähimmälle poliisiviranomaiselle tai hätäkeskukseen.

STT