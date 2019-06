Katso videot: Koko Kerkolan perhe tuntee Jukolan Hengen – veljekset tekevät biisejä ja vievät Sisun viestiä

Suunnistuksen Jukolan viestiin liittyy täysin omanlaisensa tunnelma. Samoja metsiä kun koluaa tänä vuonna Kangasalla noin 20 000 kilpailijaa.

Voi puhua Jukolan hengestä. Juuri tuon nimisen kappaleen tekivät salolaiset Kerkolan veljekset Nico, Riku ja Teemu, jotka esittivät sen vuosi sitten Lahti Hollola-Jukolassa.

– Se oli todellakin hauskaa. Esiinnyimme juuri ennen miesten viestin alkua, ja olin itse ensimmäisellä osuudella. Siinä esiintymisen jälkeen pistin nopeasti suunnistuskamat päälle ja menin lähtöviivalle, Nico Kerkola naurahti.

Veljeskolmikko on suunnistanut Jukolassa Suomusjärven Sisun riveissä heti, kun se alaikärajan (15 vuotta) puitteissa on mahdollista. Vanhimmalla veljellä, 24-vuotiaalla Rikulla on siten takana jo lähes kymmenen suurviestiä. Myös kuopus Teemu, 19, on jo kokenut viestinviejä.

– Suunnistus on siitä hienoa, että kilpailut ovat aina erilaisia. Maastotyyppi vaihtelee, ja rata on ihan uusi. Laji ei ole vain sitä, että juostaan samaa reittiä ympäri mahdollisimman nopeasti, veljekset luonnehtivat.

– Kaupan päälle tulevat monesti hienot maisemat. Lisäksi metsässä on mukavaa liikkua.

Tiina-äidillä ja Mika-isällä Jukola-kokemusta on vielä poikiinkin verrattuna moninkertaisesti. Kyseessä on siis hyvin tyypillinen suunnistusperhe.

Kolme poikaa ja Mika kilpailevat Suomusjärven Sisun ykkösjoukkueessa. 22-vuotias Nico hoitaa jälleen aloitusosuuden, josta hän on kolmen edellisvuoden aikana tullut vaihtoon aina sijojen 200–300 välissä.

Mika lähtee pitkälle kolmososuudelle. Riku vie viidettä osuutta, ja Teemu juoksee kuudennen osuuden.

– Jukolassa kiehtoo se väkimäärä. Porukkaa on niin paljon, ettei metsässä tarvitse olla yksin juuri missään vaiheessa. Joku etsii samoja rasteja koko ajan.

– Jukola on myös tapahtuma, paljon muutakin kuin pelkkää suunnistamista. Ylipäätään viestit ovat muutenkin ihan parasta tässä lajissa, pojat kuvailevat.

Suomusjärven Sisussa osallistumiskerrat nousevat vielä suuremmiksi kakkosjoukkueessa. Mauri ja Reino Sinnelä ovat mukana 53. kertaa peräkkäin eli aina, kun he ovat ikänsä puolesta saaneet osallistua.

Kerkolan perhe juhlisti kesäkuun alussa Teemun ylioppilaaksi valmistumista ennen kuin poliisikoulun käynyt Riku suuntasi kotikaupunkiinsa Tampereelle. Matematiikkaa yliopistossa opiskeleva Nico asuu puolestaan Turussa.

Kerkolat ovat tehneet yhdessä kymmenkunta kappaletta. Esimerkiksi Jukolan Henki on kuunneltavissa muiden muassa Youtube-palvelun kanavalta.

Suunnistukseen liittyvää tuotantoa ovat lisäksi muiden muassa Kartalla sekä Koululiikuntaliiton virallinen kisabiisi Nuoret Suunnistaa. Osa kappaleista on aihepiiriltään muuta kuin urheilua.

Viimeisin kappale näki päivänvalon pari viikkoa sitten.

– Kun teemme biisejä omaksi iloksemme, ei ole paineita julkaisuaikatauluista. Musiikki on kivaa puuhaa, veljekset sanovat.

Nyt poika tuli kotiin

Kerkolan veljekset tekivät kolme vuotta sitten kannatuskappaleen Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueelle. Poika kotiin päätyi esimerkiksi Spotify-palvelun viralliselle jääkiekkoaiheisten biisien listalle.

Tuolloin leijonataival päättyi Suomelle tappiolliseen loppuotteluun. Toisin kävi tänä keväänä. Leijonat meni tunnetulla tavalla mestariksi asti. Poika tuli kotiin, ja mörköhuuma valtasi soittolistat.

– Oli upeaa seurata kisoja. Ihan huippujuttu, Kerkolat iloitsevat.

Myös Poika kotiin -kappale keräsi runsaasti kuunteluja.

– Tarina meni biisin kannaltakin hienosti. Silloin 2016 homma jäi finaalin verran vajaaksi, mutta nyt Suomi hoiti pojan kotiin.