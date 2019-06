Kokoomus ja perussuomalaiset lyttäävät Rinteen hallitusohjelman: ”Kuin hiekalle rakennettu hulppea huvila”, ”enteilee Suomen konkurssia ja ulosliputusta”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvostelee rajusti Antti Rinteen (sd.) tulevan hallituksen ohjelmaa. Orpo kuvailee hallitusohjelman olevan kuin hiekalle rakennettu hulppea huvila.

– Hallitusohjelma on rakennettu hiekalle, sillä talouden kestävä pohja puuttuu. Nyt suomalaisten verotus kiristyy ja valtion velanotto uhkaa kasvaa, Orpo sanoo tiedotteessa.

Rinteen hallitus on kertonut suunnittelevansa noin 1,2 miljardin euron pysyviä menolisäyksiä. Väistyvän valtiovarainministerin Orpon mukaan tämä summa ei kuitenkaan riitä, jos kaikki hallitusohjelmassa mainittu aiotaan toteuttaa.

Orpon mielestä työllisyyttä lisäävät uudistukset loistavat poissaolollaan Rinteen hallitusohjelmassa.

– Vanhoja toimia perutaan mutta tilalle ei tarjota uusia. Kaikenlaista selvitetään ja edistetään, mutta konkretia puuttuu, Orpo kommentoi.

Kokoomusjohtaja on myös pettynyt siihen, ettei työvoiman saatavuusharkintaa helpoteta. Orpon mielestä periaate kiristää haittojen ja päästöjen verotusta on hyvä, mutta hän kaipaa enemmän kevennyksiä työn verotukseen.

– Nyt kevennykset jäävät kiristyksiin verrattuna hyvin pieniksi. Työssäkäyvien kukkarosta otetaan entistä enemmän, Orpo katsoo.

Myrkkyä duunarille ja yrittäjille, kommentoi PS:n Tavio

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän johto pitää Rinteen hallituksen talouslinjauksia vastuuttomina. Perussuomalaisten mielestä vaalilupaukset rahoitetaan työntekijän ja yrittäjän selkänahasta samalla, kun valtionvelka jatkaa kasvuaan.

– Kovat polttoaineveron kiristykset, mahdolliset tiemaksut, kotitalousvähennyksen leikkaukset ynnä muut ovat myrkkyä duunarille ja yrittäjille. Ne ovat omiaan nakertamaan ostovoimaa ja näin heikentämään työllisyyttä, PS:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo tiedotteessa.

Hän ennakoi, että näillä muutoksilla Rinteen hallituksen haaveet uusista työpaikoista myös jäävät haaveiksi.

PS:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Jani Mäkelän mielestä ”hallituksen laskelmat perustuvat hyvälle talouskasvulle, joka on haihattelua”.

– Työllisyyden parantamiseksi ei juuri esitetä konkreettisia toimenpiteitä. Samaan aikaan asiantuntijat ennustavat talouskasvun hidastumista – jopa taantumaa Eurooppaan, Mäkelä kommentoi.

Perussuomalaiset arvostelee tiukasti myös uuden hallituksen suunnitelmia valtion omaisuuden myymisestä ja syyttää hallitusta ”(entisen liikenne- ja viestintäministeri Anne) Bernerin politiikan jatkamisesta”.

– Rinteen hallitus näyttää jatkavan berneriläistä tuhoisaa politiikkaa, jossa kaikki on kaupan. Eikö Caruna-kauppa opettanut yhtään mitään? perussuomalaisten edustajat kritisoivat tiedotteessa.

Lisäksi puolue arvostelee Rinteen hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa, muun muassa pakolaiskiintiön nostamista ja työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Ruotsin kielen palauttaminen pakolliseksi ylioppilaskirjoituksissa puolestaan on PS:n mielestä ”tuulahdus menneisyydestä, joka haittaa merkittävästi kansainvälisten kielten oppimista”.

STT

