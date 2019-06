Juhannuksena on kuollut neljä vesillä ja kaksi liikenteessä – kokkoja sytytelty metsäpalovaroituksista huolimatta

Juhannuksen aikana on kuollut ainakin neljä ihmistä vesillä ja kaksi liikenteessä.

Juhannuspäivän iltana Eurajoella Satakunnassa kuoli uimassa ollut paikkakuntalainen mies, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä. Mies oli syntynyt vuonna 1936. Poliisi sai ilmoituksen asiasta alkuillasta. Poliisi kertoo, ettei tiedota asiasta enempää.

Jyväskylän Jyväsjärvestä löytyi kuollut nainen, poliisi kertoi aiemmin tänään. Vainaja nostettiin vedestä lähellä Jyväskylän keskustaa Lutakon vierasvenesatamassa. Poliisin mukaan nainen ei todennäköisesti ole ollut vedessä pitkiä aikoja. Naista ei myöskään ollut ilmoitettu kadonneeksi. Rikosta asiassa ei epäillä.

Perjantaina hukkui Pöytyällä Varsinais-Suomessa 67-vuotias mies lampeen ja Petäjävedellä Keski-Suomessa kuoli uimassa ollut, vuonna 1952 syntynyt nainen.

Lauantaina on sattunut useita vakavia liikenneonnettomuuksia. Reisjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1995 syntynyt mies suistui tieltä Sievintiellä puolenyön jälkeen ja kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi epäilee, että alkoholilla oli osuutta onnettomuudessa, mutta tapauksen selvittäminen on kesken.

Lauantaina kuoli moottoripyöräilijä kolarissa Naantaliin kuuluvassa Rymättylässä, kertoi poliisi. Vuonna 1991 syntynyt, moottoripyörää kuljettanut mies kuoli törmäyksessä henkilöauton kanssa. Onnettomuus tapahtui Airismaalla heti Kirveenrauman sillan jälkeen iltapäivällä. Moottoripyöräilijä oli tulossa Rymättylän suunnasta ilmeisesti huomattavaa ylinopeutta, kun hän törmäsi kääntyvän auton kylkeen.

Farmariauto syöksyi moottoritieltä

Lauantaina Ulvilassa Satakunnassa kolme nuorta naista loukkaantui ulosajossa. Henkilöauto suistui iltapäivällä puoli viiden aikoihin moottoritieltä 700 metrin päässä Friitalasta. Auto oli pyörähtänyt katon kautta ympäri ja päätynyt ojaan pyörilleen, ja kolme 1990-luvun lopulla syntynyttä naista saivat vakavia vammoja.

Lisäksi Maskussa Varsinais-Suomessa farmariauto ajautui tienpenkkaan valtatiellä 8 iltapäivällä. Viisi nuorta aikuista miestä loukkaantui lievästi, kertoi pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan farmarimallisen auton takarengas oli ilmeisesti räjähtänyt, minkä vuoksi auto lähti käsistä, ajautui penkkaan ja vaurioitui pahoin.

Kärsämäellä Pohjois-Pohjanmaalla puolestaan löydettiin kadoksissa ollut mies kuolleena tänään jonkin matkan päästä kotoaan, poliisi kertoi. Vuonna 1954 syntyneen miehen kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta.

Miestä puukotettiin pihalla Lahdessa

Poliisille on tullut juhannuksena tutkittavaksi paljon rattijuopumustapauksia ja pahoinpitelyitä.

– Varsinkin häiriökäyttäytymiset lisääntyivät vuorokauden vaihtumisen jälkeen ja yleisellä paikalla tapahtuneita pahoinpitelyitä oli varsin runsaasti, Sisä-Suomen poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Lahdessa mies sai hengenvaarallisia vammoja juhannusaattona tapahtuneessa puukotuksessa. Poliisin mukaan puukotus tapahtui Metsäpellon kaupunginosassa perjantaina hieman puolenpäivän jälkeen. Rikoskomisario Jari Kiiskisen mukaan sekä uhri että epäilty tekijä ovat päijäthämäläisiä, 1960-luvun alussa syntyneitä miehiä.

Kiiskinen kertoo, että puukotus tapahtui yksityisellä piha-alueella, jossa oli tapahtumahetkellä myös muita ihmisiä.

Puukotuksen uhri kuljetettiin sairaalaan. Puukotuksesta epäilty mies otettiin kiinni tekopaikalta.

Poliisi tutkii tapahtumaa tapon yrityksenä.

– Epäiltyä esitetään maanantaina vangittavaksi käräjäoikeudelle. Asiasta tiedotetaan lisää, kun käräjäoikeus on tehnyt ratkaisun, Kiiskinen sanoo.

Rikosilmoituksia kokonpoltosta

Eri puolilla Suomea pelastuslaitokset ovat myös tavoitelleet ihmisiä, jotka sytyttelevät metsäpalovaroituksesta huolimatta kokkoja – osa kielloista huolimatta yhä uudestaan – ja rikosilmoituksia kokonpoltoista on kirjattu nimikkeellä pelastusrikkomus.

Pelastuslaitosten tehtävissä näkyy myös se, että kaikki eivät vietä juhannustaan mökillä. Helsingin pelastuslaitos kertoi juhannuksen aikana useammasta tapauksesta, joissa joku oli kiivennyt johonkin, esimerkiksi Lasipalatsin aukion torniin tai nosturiin.

https://twitter.com/L_S_poliisi

STT

Kuvat: