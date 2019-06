Kolme viidestä suomalaisesta: Sähköpotkulaudat vaikeuttavat liikenteen ennakointia

Iso osa suomalaisista on huolissaan sähköpotkulautojen turvallisuudesta, selviää Liikenneturvan kyselytutkimuksesta. Yli kolme viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että uudet kulkutavat kuten sähköpotkulaudat vaikeuttavat liikenteen ennakointia. Lähes yhtä moni koki, että sähköiset liikkumisvälineet tekevät kävelystä turvattomamman tuntuista.

– Nopeuserot eri liikkujien välillä kasvavat helposti, kun yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä kuljetaan yhä useammalla eri tavalla. Riittävän alhainen nopeus ja muiden kulkijoiden huomioon ottaminen ovatkin erittäin tärkeitä asioita. Mahdolliseen onnettomuuteen kannattaa varautua käyttämällä kypärää, muistuttaa Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Uudet liikkumistavat saivat kuitenkin myös kiitosta. Lähes kolme viidestä vastaajasta kiitteli liikenteen uusia liikkumismahdollisuuksia, kuten sähköpotkulautoja ja kaupunkipyöriä. Ne tarjoavat entistä enemmän keinoja tapoja liikkua paikasta toiseen.

– On hienoa, että liikkumistapavaihtoehtoja on yhä enemmän. Jos ajaa ensi kertaa vieraalla kulkupelillä, kannattaa aluksi perehtyä laitteen toimintaan turvallisessa paikassa, jossa ei häiritse muuta liikennettä, Valtonen kehottaa.

Liikenneturvan kyselyyn vastasi 1 082 suomalaista.

Kuolemantapauksia maailmalla

Sähköpotkulautojen turvallisuus on puhuttanut maailmalla sattuneiden kuolemantapausten yhteydessä.

Kesäkuussa 25-vuotias sähköpotkulautailija kuoli Pariisissa pakettiauton törmättyä häneen. Ranskassa on ehdotettu, että sähköpotkulautojen ajamiseen tarvittaisiin erillinen lupa.

Ruotsissa mies törmäsi toukokuussa sähköpotkulaudalla autoon ja kuoli. Sähköpotkulaudat ovat yleistyneet Ruotsissa vauhdikkaasti.

Suomessa vuokrattavia sähköpotkulautoja on tällä hetkellä Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

STT

Kuvat: