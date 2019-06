Kolmen taitajan taiteessa elämän koko kirjo

Elämän koko kirjo syvintä surua myöten on näkyvästi esillä Someron kirjaston kesäkuun näyttelyssä. Somerolaiset Pekka Leppälä ja Maritta Viitala sekä salolainen Marko Ikonen ovat koonneet maalauksista, valokuvista, metalligrafiikasta ja keramiikasta monipuolisen ja tasapainoisen kokonaisuuden.

– Kaikki työt ovat erilaisia, mutta ne eivät riitele keskenään, Leppälä huomauttaa.

Näyttelyn pääosassa on luonto, jonka kautta sukelletaan samalla syvälle elämään. Marko Ikosen mustavalkoiset valokuvat hätkähdyttävät ja vangitsevat. Viisitoista vuotta kameran kanssa tiiviisti kulkeneen Ikosen kuvista hävisivät tänä vuonna värit.

– Poikani menehtyi alkuvuodesta. Valokuviin olen purkanut surua ja ikävää ja hakenut samalla epätoivon keskellä lohtua. Tuskan lisäksi näen itse kuvissa myös toivoa, ajatusta siitä, että poikani on jossakin muodossa edelleen läsnä.

Ikonen kertoo omien tunnetilojen näkyneen aina hänen kuvissaan.

– Kuvani syntyvät aina senhetkisen tunteen kautta, eli ne kertovat minun tarinaani.

Muun muassa Salon Veturitallissa kuvauksia tekevä Ikonen on aina pitänyt luonnon ja meren kuvaamisesta. Meri on teemana myös Someron näyttelyn kuvissa. Kuvat on otettu yöllä.

– Tykkään yöstä: se on levollista aikaa, kun kaikki ylimääräiset ärsykkeet ovat poissa, Ikonen kertoo.

Pekka Leppälän joutsenmaalauksissa on niin ikään esillä elämän kiertokulku. Yksinäinen joutsen on löytänyt Kihlapari -teoksessa kumppanin, mutta pian kolmas pyörä uhkaa tasapainoa.

– Olen aiemminkin maalannut joutsenia ja tähän näyttelyyn tein varta vasten uusia töitä. Olen seurannut ja kuvannut joutsenia paljon luonnossa, sillä niissä on jotain hyvin majesteetillista. Se on myös yksiavioinen, eli kumppanuus kestää linnun eliniän, Leppälä toteaa.

Somerolla Rakula-keramiikkapajaa vuodesta 2002 pyörittänyt Maritta Viitala esittelee keramiikan lisäksi metalligrafiikkaa, jossa kuvien teossa käytetään apuna kuparilaattoja.

– Innostuin metalligrafiikasta jo 80-luvulla Taideteollisessa korkeakoulussa ja löysin sen uudelleen pari vuotta sitten. Minua kiehtoo muun muassa se, että siinä koko kuvan teko on ajateltava käänteisesti, Viitala toteaa.

Luontoteema näkyy myös Viitalan näyttelytöissä, sillä keramiikkasarjassa seikkailee korppi.

Viitalalla, Leppälällä ja Ikosella oli viime kesänä yhteisnäyttely Someron Härkälän kartanossa.

– Seuraavaksi olisi kiva tehdä yhteisnäyttely Saloon, kolmikko innostuu, ja Leppälä lupaa panna toimeksi.

Maritta Viitala, Marko Ikonen ja Pekka Leppälä. Metalligrafiikkaa, valokuvia ja maalauksia Someron kirjaston parvigalleriassa 28. kesäkuuta saakka.