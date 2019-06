Komissio katsoi Helsingin Bussiliikenteen saaneen laitonta tukea kaupungilta – takaisinperittävää yli 54 miljoonaa euroa

Euroopan komissio on todennut, että Helsingin Bussiliikenne sai takavuosina laitonta tukea Helsingin kaupungilta. Komissio on määrännyt tuet perittäväksi korkoineen ja niiden suuruus on 54,2 miljoonaa euroa.

Helsingin Bussiliikenteen omisti ennen Helsingin kaupunki, mutta omistus siirtyi Koiviston Auto -konsernille vuonna 2015. Komissio toteaa päätöksessään, että tuet voidaan periä myös uudelta omistajalta eli Koiviston Autolta, sillä takaisinperintä voidaan ulottaa sellaiseen yritykseen, jolle tuensaajan liiketoiminta on siirtynyt yrityskaupan seurauksena.

– Komission arvion mukaan uusi yritys on tässä tapauksessa hyötynyt vanhalle yritykselle myönnetyistä tuista, minkä vuoksi takaisinperintä kohdistuu Helsingin Bussiliikenne Oy:n nykyiseen liiketoiminnan harjoittajaan, tiedotteessa todetaan.

Komissiolle kanneltiin tuesta vuonna 2011, ja komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn asiassa vuonna 2015. Tutkinnassa tarkasteltiin kalusto- ja pääomalainoja vuodesta 2002 vuoteen 2012.

Komissio tulkitsi, että tuenanto oli valikoivaa ja keskittynyt yhdelle yhtiölle. Tämä oli omiaan vääristämään kilpailua. Lisäksi lainanehdot olivat osin sellaisia, ettei yksityinen taho niitä olisi välttämättä myöntänyt.

Perintä ripeään tahtiin

Työ- ja elinkeinoministeriön kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen sanoo, että EU:n valtiontukisäännöt velvoittavat ripeään takaisinperintään.

– Peruslähtökohta on, että pitää ryhtyä toimenpiteisiin viipymättä ja laittaa täytäntöön tehokkaasti. Päätöksessä sanotaan, että kahden kuukauden kuluessa pitää ilmoittaa toimenpiteistä, joihin viranomainen on ryhtynyt. Neljän kuukauden kuluessa tuenperinnän pitäisi olla täytäntöönpantu, Hyvärinen kertoo STT:lle.

Komissio epäili myös tutkinnan aloittaessaan, että Helsingin Bussiliikenne on saanut vuokrata Ruskeasuon bussivarikon liian edullisin ehdoin. Ruskeasuon varikon osalta tutkintaa ei muodollisesti suljettu, vaan menettely on edelleen avoinna.

Kantelun komissiolle teki Helsingin Bussiliikenteen kanssa kilpaillut Nobina.

STT

Kuvat: