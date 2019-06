Komission johtoon tutkataan uusia ehdokkaita – Merkel kieltäytyy yhä EU:n huippupaikoista

Euroopan huippupaikalle, komission johtoon etsitään uusia ehdokasnimiä samalla kun kolmen kärkiehdokkaan kortit näyttävät heikentyvän.

EU:n nimityshuippukokous lässähti vain noin neljän tunnin neuvotteluiden jälkeen, mikä oli odotettu pettymys. Kokouksessa ei ollut pakko tehdä päätöksiä, joten uutta kokousta osattiin odottaa.

Päätöksentekoa vaikeuttaa poliittisen kentän sirpaloituminen Euroopan parlamentissa.

Torstaina nähtiin ensimmäinen merkki muuttuneista poliittisista realiteeteista. Kaksi puolueryhmittymää ei enää riitä enemmistön muodostamiseen, vaan sopua on haettava vähintään kolmen ryhmän kesken. EU-johtajien on sen takia kuunneltava entistäkin tarkemmin parlamenttia.

Kenelläkään ei takanaan enemmistön tukea

Kukaan kolmesta suurimman puolueen kärkiehdokkaasta – Euroopan kansanpuolueen (EPP) Manfred Weber, sosiaalidemokraattien Frans Timmermans tai liberaaliryhmän (Renew Europe) Margrethe Vestager – ei ole saanut taakseen jäsenmaiden tai parlamentin enemmistöä.

Jäsenmaiden ehdokas tarvitsee taakseen yli puolet parlamentista. Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla niin parlamentissa kuin jäsenmaiden kesken.

Ensi viikon sunnuntaina EU-johtajat yrittävät tosissaan päästä ratkaisuun. Vääntö huippupaikoista saatetaan kuitenkin käydä jo loppuviikosta Japanin Osakan G20-kokouksessa. Euroopasta paikalla ovat Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan, Britannian ja Hollannin johtajat sekä edustajat EU:sta.

Parlamentti kokoontuu ensimmäistä kertaa heinäkuun alussa. Sopu nimityspaketista yritetään saada sitä ennen. Ripeä päätöksenteko tietäisi sitä, että komissio pääsisi aloittamaan aikataulussa, marraskuun alussa.

EKP:n johtopaikka jäi odottamaan

Liittokansleri Angela Merkel ei perjantaina vetänyt tukeaan saksalaiselta Weberiltä. Saksa ja Ranska ovat olleet eri linjoilla komission puheenjohtajasta.

– Me kunnioitamme toisiamme. Minä en halua tehdä päätöstä Ranskaa vastaan enkä usko, että Ranska halua tehdä päätöstä Saksaa vastaan, Merkel sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Hän toisti jälleen, ettei ole itse kiinnostunut EU:n huippupaikoista.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoi odottavansa, että kärkiehdokkaiden rinnalle nostetaan uusia vaihtoehtoja.

Vahvoina ehdokkaina pidetään ranskalaisia Michel Barnieria ja Christine Lagardea.

– Kärkiehdokkuus on yksi peruste, jonka parlamentti on määritellyt. Uskon, että tulee myös muita nimiä, Rinne sanoi.

EU-johtajat juuttuivat torstaina EU-komission puheenjohtajan nimitykseen, eikä Suomen kannalta kiinnostavaa Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimitystä käsitelty.

Boris Johnson ei saa uutta diiliä

Pitkän yön jälkeen perjantaina EU-johtajien edessä oli vain kaksi tilannekatsausta: euroalueen uudistuksista ja brexitistä.

EU-johtajat painottivat, ettei Britannian kanssa neuvoteltua brexit-sopimusta enää avata. Liikkumavaraa on vain tulevan suhteen julistuksesta.

EU voi pian saada eteensä vaatimuksia erosopimuksen avaamisesta. Molemmat konservatiivien puheenjohtajaehdokkaat Jeremy Hunt ja ennakkosuosikki Boris Johnson ovat sanoneet pyrkivänsä neuvottelemaan uudelleen pääministeri Theresa Mayn erosopimuksen.

STT

Kuvat: