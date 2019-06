Korkea pino vaikeita EU-kysymyksiä kaatuu Suomen syliin – Suomi aikoo valpastuttaa maita hybridiuhkiin

Suomi haluaa valpastuttaa EU-maita hybridiuhkiin puheenjohtajakautensa aikana. Vastustuskyvyn parantaminen on yksi tavoitteista Suomen puheenjohtajakaudella, joka alkaa ensi viikon maanantaina.

Suurlähettiläs Marja Rislakin mukaan Suomi aikoo vetää ministerikokouksissa keskusteluita, joissa pohditaan erilaisia hybridivaikuttamisen skenaarioita.

– Tiedämme, että jäsenmaat ja instituutiot kohtaavat moninaisia hybridiuhkia, jotka on suunniteltu niin, että niitä on vaikeaa havaita ja jäljittää.

Kymmeniä EU-vaikuttajia oli aamutuimaan kuulemassa Suomen puheenjohtajakauden tavoitteista brysseliläisessä hotellissa. Voisarvien äärellä taustavaikuttajat halusivat kuulla, miten Suomi aikoo johtaa neuvotteluita ilmastotavoitteista, Välimeren pelastusoperaatioista ja EU:n laajentumisesta tai suhtautuu brexit-sopimuksen avaamiseen.

Kaikki tämä on Suomen pöydällä, koska puolivuosittain yksi EU:n jäsenmaista johtaa puhetta neuvostoissa.

Maanantaina alkava puolivuotinen on haastava, koska se osuu vaalikausien taitteeseen. Jo nyt virkamiehet varautuvat rukkaamaan kokousaikatauluja, koska sunnuntaille on kutsuttu koolle ylimääräinen huippukokous avaamaan vaikeita neuvotteluita nimityksistä.

Vahvempia työkaluja oikeusvaltion turvaksi

Puheenjohtajakaudella Suomi painottaa yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista. Tavoitteena on vahvistaa EU:n työkaluja, joilla varmistetaan, että EU-maat noudattavat oikeusvaltion periaatteita.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) esitteli puheenjohtajakauden ohjelmaa keskiviikkona eduskunnassa.

– Kestävyys liittyy myös EU:n yhteisiin arvoihin. Ihmisoikeudet, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio ovat arvoja, joihin sitoutuminen on EU-jäsenyyden edellytys, Rinne sanoi.

Ilmastonmuutoksen torjunta on korkealla tavoitteissa. Tärkeitä ovat myös kilpailukyky, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansalaisten turvallisuus. Kaikki järjestelyt pyritään hoitamaan kestävästi, eikä esimerkiksi perinteisiä puheenjohtajalahjoja anneta.

Päivänpolttavista asioista pöydällä ovat Rislakin mukaan tulevien vuosien budjettineuvottelut, maahanmuutto, euroalueen uudistukset ja brexit. Suomi yrittää saada kaikki maat myös sen taakse, että Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa aloitettaisiin jäsenyysneuvottelut.

Ilmastoneuvotteluissa Suomen tehtävänä on vakuuttaa neljä vastahankaista maata, jotka ovat Puola, Tshekki, Unkari ja Viro. Muut maat ovat jo valmiita hyväksymään 2050 ilmastoneutraaliuden EU:n tavoitteeksi.

– Työskentelemme täällä Brysselissä ja olemme yhteydessä pääkaupunkeihin, jotta löytäisimme tien ratkaisuun, mikä ei ole helppoa, Rislakki kertoi.

Heikkoudesta arvosteltu EU:n yhteinen ulkopolitiikka nousee sekin agendalle. Suomi haluaa Rislakin mukaan käydä keskustelua päätöksenteon helpottamisesta eli siirtymisestä osin päätöksentekoon määräenemmistöllä yksimielisyyden sijaan.

Rinne kertoi eduskunnassa, että Suomen tavoitteena on, että hybridiuhkien torjuntaan perustettaisiin pysyvä työryhmä. Neuvoston työryhmä parantaisi koordinointia.

STT

