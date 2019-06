Kotimainen parsa on tuntematon, vielä

Ingrida Alijosiutella on iso työ tehtävänä.

– Ensimmäiseksi suomalaiset on saatava syömään parsaa, sauvolaisen Järventila Oy:n toimitusjohtaja sanoo kahdeksan hehtaarin viljelmää katsellessaan.

Tehtävä ei ole mahdoton, sillä syöväthän suomalaiset parsaa, jota alkutalvesta tuodaan Perusta ja koko kevään Espanjasta ja Portugalista. Sen sijaan kotimainen parsa on useimmille tuntematon, sillä viljelyalat ovat pienet ja satokausi lyhyt. Todennäköisesti Järventila on Suomen suurin parsan tuottaja.

Herneistä ja mansikoista tunnetulla tilalla parsasta innostui viisi vuotta sitten isäntä ja Alijosiuten aviomies Jari Suominen.

– Jari on innovatiivinen, hänellä on aina ideoita. Hänen tavoitteensa on sata hehtaaria parsaa, Alijosiute naurahtaa ja katsoo tosi kauas.

Hän taittaa parsan maasta ja tarjoilee maistiaiset. Sutjakka ja rapsakka parsa maistuu hiukan herneeltä, hiukan makealta ja hiukan vihreältä.

– Kotimaisen parsan rakenne on ulkomaalaista pehmeämpi. Vaikka ulkomaalaisen parsan kuorii, siitä voi mennä puolet hukkaan.

Hän vertaa suomalaista ja espanjalaista parsaa kuten espanjalaista ja suomalaista mansikkaa. Molemmat näyttävät mansikoilta, mutta aromissa ja rakenteessa on eroa.

Järventilan ensimmäisestä parsasadosta Ingrida Alijosiute ei maistanut ensimmäistäkään. Hän ei tiedä miksi, mutta nykyisin ravinnepitoinen parsa maistuu mainiosti.

Hän valmistaa sen kevyesti keittämällä kaksi, korkeintaan kolme minuuttia. Mitä pitempään parsoja keittää, sitä puumaisemmaksi ne sitkistyvät.

– Grillille parsat voi laitta suoraan, niitä ei esikeitetä. Vähän oliiviöljyä, itse käytän voita. Kaksi, kolme minuuttia pyöritellen, se on siinä. Mehukkuus ja rapeus säilyvät.

Parsaa Alijosiute pakastaa sellaisenaan ja keittää siitä talvella sosekeittoa.

Koska herneet ovat osa suomalaista kesäruokakulttuuria, hän on toiveikas.

– Vihreästä kaudesta tulee pitempi, kun ensin tulevat parsat ja sitten herneet. Ja parsat ja mansikat maistuvat hyvin yhdessä.

Parsa on tullut Suomeen kartanoiden puutarhoihin. Tämä on luonut vihannekselle myös hienojen ruokaa -maineen, josta Alijosiute on kuullut.

Hän on onnistunut saamaan parsanippuja tukkujen ja keskusliikkeiden kautta kauppoihin, mutta toisenlaistakin palautetta on tullut.

– Liian kallista salolaisille, sanottiin.

Lyhyt parsakausi on kääntymässä lopuilleen. Poiminta jatkuu varmasti enää tämän viikon.

Talvi oli parsoille suotuisa ja Alijosiute uskalsi odottaa satoa jo toukokuun alkupuolella. Hallayöt muuttivat suunnitelmat ja lopulta ensimmäiset parsaniput poimittiin 15. toukokuuta, myöhemmin kuin kertaakaan ennen.

Parsaa on poimimassa parikymmentä ulkomaalaista, lähinnä Ukrainasta tullutta työntekijä. Työvälineinä ovat katkaisuveitset ja oksasakset sen mukaan, kummat tuntuvat paremmin käteen sopivilta.

– Kun ei ole parsakulttuuria, ei ole vielä tietoa. Me haemme tietoa Euroopasta, mistä kaikki koneetkin on ostettu. Parsa vaatii paljon työtä, mutta kaikki näyttää valoisalta.

Parsan viljely vaatii malttia. Ensimmäisenä vuotena istutetaan juurakot, toisena vuotena parsojen annetaan kasvaa ja voimistua, mutta niitä ei poimita. Vasta kolmantena vuotena saadaan satoa. Jos olosuhteet ovat hyvät, yksi juurakko tuottaa satoa 10–15 vuotta.