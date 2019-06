Koululaisten kesäloman ensimmäisellä viikolla päästään hellelukemiin – tiedossa lämpöä ja kosteutta sekä pieniä ukkoskuuroja

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla sää lämpenee koko maassa, Ilmatieteen laitos arvioi.

Vielä maanantaina sää on ennusteen mukaan epävakainen ja lännestä saapuu yhtenäinen sadealue, joka liikkuu koko maan yli tiistain vastaisena yönä. Kuitenkin jo tiistaina sää alkaa lämmetä niin, että Etelä-Suomessa saatetaan paikka paikoin saavuttaa helleraja. 20 astetta voidaan mitata Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille asti. Lapissa lämpötila vaihtelee 10-15 asteessa.

Viikon loppua kohden lämmin ilmamassa nousee kohti maan pohjoisosaa. Lämpötilan odotetaan kohoavan keskiviikkona etelässä 25 asteeseen, Keski-Suomessa 22 asteeseen ja Lapissa lähes 15 asteeseen. Torstaina lämpöä on etelässä 28 astetta ja Lapissa lähes 20. Perjantaina Lapissa lämpenee edelleen, mittarista voi lukea jopa 23 asteen lukemat.

Lämmön tuntua lisää tuulten heikentyminen. Pintatuulet ovat koko maassa heikkoja tai kohtalaisia.

Ukkoskuuroja ja kosteutta

Ilmamassa tuo mukanaan sadekuuroja sekä ukkosriskin osaan maata. Maanantain ja tiistain vastaisena yönä lounais- ja saaristoalueen yllä on ukkosriskialue, joka liikkuu iltapäivällä kohti itää. Muualla Suomessa on aurinkoista ja lämmintä.

Sääennusteen mukaan keskiviikko ja torstai ovat kauniita kesäpäiviä koko maassa. Perjantaina ukkosriski kasvaa maan länsiosassa, jossa voi jyrähdellä iltapäivällä.

– Lämpö ja kosteus saattaa näissä osissa maata tuntua painostavalta. Siitä huolimatta perjantai on kaiken kaikkiaan viikon lämpimin päivä koko maassa, sanoo päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa Ilmatieteen laitokselta.

STT

